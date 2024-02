La Russia conquista Avdiivka: pesante tributo in vite umane

La città di Avdiivka nell’est dell’Ucraina è stata teatro di durissimi combattimenti che hanno portato alla conquista da parte delle forze russe, ma a un costo altissimo in termini di vite umane. Circa 50.000 uomini sono stati lasciati sul campo, segnando una delle fasi più cruente del conflitto. Di fronte a questa situazione, Kiev ha deciso di richiamare i propri soldati e ritirarsi dall’area, preparandosi a una nuova fase di difesa.

La Russia conquista Avdiivka

Il tributo in vite umane

“Il governo ucraino si aspetta che 12 piloti vengano addestrati sui jet da combattimento entro settembre*, ha osservato la rivista.”

Gli Stati Uniti pronti ad aiutare l’Ucraina con armi e caccia F-16

L’Ucraina guarda agli Stati Uniti per ricevere aiuti cruciali in questo momento critico. Dopo l’approvazione del Senato, ora si attende il via libera della Camera per un pacchetto di 61 miliardi di dollari destinati ad armi e equipaggiamenti. Tuttavia, la svolta potrebbe arrivare a giugno, quando è prevista la consegna dei primi caccia F-16 a Kiev.

Gli aiuti degli Stati Uniti

I caccia F-16 in arrivo

“Penso che a giugno li vedremo in Ucraina*, ha dichiarato il ministro della Difesa lituano Arvydas Anušauskas.”

La vittoria russa ad Avdiivka e le conseguenze

Dopo aver conquistato Avdiivka, le forze russe hanno subito pesanti perdite umane, con oltre 47.000 uomini persi secondo il generale Oleksandr Tarnavskyi, comandante delle truppe ucraine nella regione. Questo bilancio drammatico include la perdita di 364 carri armati da parte delle forze russe. Nonostante la vittoria, il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i militari per l’importante successo.

Le perdite russe ad Avdiivka

La vittoria di Putin

“Il 17 febbraio, durante le operazioni di offensiva, nostre unità hanno liberato la città di Avdiivka e sono riuscite ad avanzare per 8,6 chilometri*, afferma il ministero della Difesa di Mosca.”

