San Valentino da Checco Dello Scapicollo

Un pranzo si trasforma in una storia d’amore Capitolina

Lo storico ristorante romano Checco Dello Scapicollo gestito dalla famiglia Testa torna a far parlare di sé con le iniziative promosse per la festa degli innamorati in quella che sarà una giornata romana all’insegna dei pranzi e delle romanticherie capitoline.

San Valentino 2021: cosa fare a Roma

Per un pranzo di pesce ricercato e curato in ogni dettaglio, Checco Dello Scapicollo,ristorante famoso per l’utilizzo di materie prime eccellenti e la vasta selezione di etichette e bollicine propone un menu degustazione per la festa degli innamorati. Il ristorante sarà aperto a pranzo, ma il menu è disponibile anche in modalità asporto e delivery.

Il 14 febbraio capita di domenica quest’anno, peccato non poterne approfittare per una visita di coppia nei più bei musei romani (la zona gialla ne prevede l’apertura solo dal lunedì al venerdì), ma tra passeggiate romane e tante altre romantiche iniziative, fidanzati e sposi non avranno da annoiarsi.

Lo storico ristorante romano infatti propone un menù a pranzo che definire afrodisiaco sarebbe dire poco anche solo per il piacere delle papille gustative: le coppie che opteranno per il menù Cupido al costo di 40 euro potranno infatti godere di un pittoresco prosecco di benvenuto con crostoni di Ricotta Tartufata e Porcini, seguito da un bis di primi di alta qualità enogastronomica e da una mal tagliata di manzo con carciofi e per finire il celebre tiramisù di Checco, il tutto innaffiato da vino rosso Cesanese, spumante e open bar. Per gli amanti del pesce il menù prevede brindisi di benvenuto con Prosecco, Bruschetta Salmone e Ricotta, Salame di Polpo e Insalatina di Seppie, crostino di Polpo alla Catalana Ravioli Salmone e Rucola, Mezze Maniche Gamberi e Cozze Filetto di Orata in Crosta di Carciofi e Chardonnay come se piovesse!

Insomma, la proposta da Checco siamo certi che farà gola anche ai meno romantici.