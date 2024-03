Il Debutto di Stefano Fresi come "Montalbano di Atene" in Kostas: Anticipazioni e Curiosità - Occhioche.it

Il Protagonista della Serie TV “Kostas”

Stefano Fresi sta per affacciarsi sullo schermo di Rai 2 come il protagonista della serie TV “Kostas”. L’atteso debutto avverrà il 3 aprile 2024, in prima serata, intorno alle 21:30. La fiction, frutto della produzione di Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar, trae ispirazione dai racconti dello stimato scrittore greco Petros Markaris. Il personaggio centrale, il commissario Kostas Charitos, ha conquistato il pubblico nel corso degli anni, venendo paragonato in più di un’occasione al celebre Montalbano, nonostante le sue avventure si svolgano nella suggestiva cornice di Atene.

Dettagli sulla Prima Stagione di Kostas

La prima stagione di “Kostas” si compone di 4 prime serate, in onda ogni mercoledì dal 3 al 24 aprile. La trama si concentra sulle indagini di questo particolare commissario, caratterizzato dalla sua abitudine di leggere solamente dizionari, un temperamento scorbutico e modi decisamente fuori dal comune, ma sempre estremamente efficaci nel risolvere i casi più intricati.

Il Cast di Attori di “Kostas”

Oltre a Stefano Fresi, nel ruolo di Kostas, il cast della serie vede la presenza di altri interpreti di spicco:

Francesca Inaudi

Blu Yoshimi

Marco Palvetti

Maria Chiara Centorami

Massimo Mesciulam

Giulio Tropea

Luigi Di Fiore

Michele Rosiello

Scopri le dinamiche avvincenti e il talento di questi attori che daranno vita a una serie carica di mistero e emozioni, pronta a catturare l’attenzione di un vasto pubblico televisivo. Sintonizzati su RAI 2 per immergerti nell’affascinante mondo dell’investigatore Kostas, il “Montalbano di Atene”, interpretato magistralmente da Stefano Fresi.