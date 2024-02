Il designer Anton Giulio Grande presenta la sua collezione Callas rock a Milano

Anton Giulio Grande presenta la collezione “Callas Rock Forever” a Milano

Anton Giulio Grande ha presentato la sua ultima collezione, “Callas Rock Forever”, durante una sfilata presso la Fiera Milano Rho, in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane. Questa volta, lo stilista ha sorpreso il pubblico con uno stile dichiaratamente genderless, proponendo capi in pelle dal mood rock, tute e camicie in pizzo impreziosite da piume. L’idea di Grande è quella di creare capi facili e versatili, adatti al guardaroba di una coppia moderna. La collezione è un omaggio alla celebre figura di Maria Callas, in occasione del centenario della sua nascita.

Anton Giulio spiega che Maria Callas rappresenta per lui una diva moderna, contraria ai pregiudizi e al conformismo dell’epoca in cui viveva. La soprano, nota per la sua relazione con l’affascinante Onassis, era un’icona di eleganza e classe. Il designer si è lasciato ispirare dalla sua personalità e dai suoi look moderni. In passerella sono stati presentati 25 outfit femminili e 20 maschili, pensati per essere indossati liberamente da entrambi i sessi.

Dettagli e collaborazioni della collezione

La collezione “Callas Rock Forever” si distingue per l’abbondanza di decorazioni, tra piume, borchie e cristalli Swarovski. La collaborazione con “Italiana Accessori” ha permesso di personalizzare giacche e abiti in pelle con strass e paillettes. I tessuti utilizzati spaziano dalla duchesse alla lana leggera, fino alla seta. La palette cromatica si concentra principalmente su tonalità pastello, come il rosa salmone e l’azzurro, ma include anche colori più intensi come il rosso corallo e il petrolio, accostati a nero e grigio scuro.

Il percorso di Anton Giulio Grande e il suo impatto internazionale

Anton Giulio Grande è originario della Calabria e ha studiato presso l’Università Polimoda di Firenze e il Fashion Institute of Technology di New York. Il suo talento è molto apprezzato dalle star internazionali, e da due anni ricopre il ruolo di Commissario per l’Italian Film Commission della Regione Calabria. La sua ultima collezione, ispirata alla leggendaria Maria Callas, ha suscitato grande interesse per la sua fusione di eleganza classica e stile rock, confermando ancora una volta la sua posizione di rilievo nel mondo della moda.

