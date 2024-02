Il destino di Dexter: Il seguito di One Day - Occhioche.it

La fine di Dexter: Cosa accade dopo la fine della storia?

Dopo la travolgente conclusione di One Day, i fan si sono interrogati sul destino di Dexter, il protagonista della serie Netflix tratta dall’omonimo romanzo di David Nicholls. La serie ha conquistato un vasto pubblico ed è diventata una delle più popolari sulla piattaforma di streaming globale. La narrazione si concentra sulle vicissitudini di Dexter, interpretato da Leo Woodall, che dopo la perdita dell’anima gemella Emma si trova a dover affrontare il difficile compito di crescere sua figlia avuta da un precedente matrimonio.

La reazione dei fan di One Day

L’adattamento di un libro già portato sul grande schermo è stato un rischio, ma nonostante le aspettative, il finale straziante di One Day ha lasciato il pubblico desideroso di sapere di più sul futuro di Dexter. David Nicholls, oltre che autore del romanzo, è anche sceneggiatore della serie, e ha deciso di interagire con i fan attraverso i social media per rispondere alle loro domande sul destino del personaggio principale.

Data l’enorme impatto emotivo che One Day ha avuto sui telespettatori, Nicholls ha scelto di rassicurare i fan sullo stato attuale di Dexter. In risposta a una domanda di un fan su dove si vede Dexter dopo tanti anni, l’autore ha dichiarato che immagina il personaggio come un padre presente, di successo e felice, che trova equilibrio tra la vita familiare e qualche flirt occasionale, ma con la prioritaria felicità di sua figlia al centro del suo universo.

Il ritratto di una nuova vita per Dexter

Dunque, sembra che Dexter abbia finalmente trovato la sua pace interiore e la felicità accanto a sua figlia, dimostrando di essere un padre amorevole e dedicato. La sua evoluzione come personaggio lo ha condotto verso una dimensione di stabilità e realizzazione personale, rappresentando un lieto fine che i fan della serie hanno accolto con sollievo e soddisfazione.