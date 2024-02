Il Dna del figlio caposcorta di Delmastro trovato sulla pistola di Pozzolo

Nuovi Sviluppi nel Caso del Colpo Partito durante il Capodanno di Rosazza

Maverick Morello, figlio del caposcorta di Delmastro, è emerso come la terza persona a aver toccato la pistola coinvolta nell’incidente durante il Capodanno a Rosazza, Biella. La pistola, di proprietà del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, è stata al centro delle indagini dopo che un colpo ha ferito Luca Campana, 31 anni di Candelo.

Una recente analisi del DNA condotta dai Ris di Parma ha identificato tre tracce sulla pistola. La prima traccia è stata attribuita a Pozzolo in quanto proprietario dell’arma, che l’aveva portata a Rosazza verso la fine della festa di Capodanno. Tuttavia, anche Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro, ha ammesso di aver toccato il revolver per metterlo in sicurezza dopo lo sparo. Ora, la terza traccia individuata sull’arma è stata collegata a Maverick Morello, figlio di Pablito e cognato della vittima.

Dichiarazioni di Maverick Morello e Prossimi Sviluppi dell’Indagine

Durante il suo interrogatorio in procura, Maverick Morello ha spiegato di aver preso l’arma dopo lo sparo con l’intento di “consegnarla nelle mani di mio papà”, il quale successivamente l’ha riposta su una mensola. Morello ha anche sottolineato di aver preso l’arma direttamente dalle mani di Pozzolo. Attualmente, si attendono le analisi balistiche richieste dalla procura di Biella per ottenere una ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente avvenuto quella notte.

In conclusione, i nuovi sviluppi nell’indagine sul colpo partito durante il Capodanno a Rosazza hanno portato alla luce il coinvolgimento di Maverick Morello come terza persona a aver maneggiato l’arma. Le indagini proseguono per chiarire appieno le circostanze dell’incidente e stabilire le responsabilità in merito al ferimento di Luca Campana.

