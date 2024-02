Il dovere costituzionale di farsi capire: l’oscurità delle leggi spiegata

Trent’anni dopo, ancora in salita la chiarezza del linguaggio amministrativo

Sono trascorsi trent’anni dal “Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche” voluto da Sabino Cassese, ex ministro della Funzione pubblica. Tuttavia, il percorso verso la chiarezza e la semplificazione del linguaggio delle leggi e degli atti amministrativi sembra ancora in salita. Questa è la conclusione del saggio “Il dovere costituzionale di farsi capire”, curato da Maria Emanuela Piemontese per Carocci editore, che raccoglie i contributi di tredici esperti e mette in luce l’oscurità delle leggi e delle decisioni amministrative come un problema democratico che richiede un intervento urgente.

La deriva particolaristica e l’influenza sul linguaggio

Durante la presentazione del volume alla Biblioteca della Camera, Bruno Tabacci, presidente del Comitato per la legislazione del Senato, ha osservato che la scarsa qualità della rappresentanza politica, caratterizzata da una visione frammentata e una gestione superficiale dei problemi, ha influenzato anche il linguaggio utilizzato nelle leggi e negli atti amministrativi. Ha citato la sentenza 110/2023 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Molise, definendola un esempio di enunciato normativo oscuro e fonte di incertezza nella sua applicazione concreta.

La proposta di Cassese: un bollino di “comprensibilità”

Sabino Cassese, nel suo videomessaggio registrato per l’evento, ha sottolineato l’importanza della chiarezza delle leggi come presupposto per il consenso e l’osservanza dei comandi. Ha proposto di introdurre un bollino di “comprensibilità” accanto al bollino della Ragioneria generale dello Stato, che certifichi la copertura linguistica dei provvedimenti. Secondo Cassese, l’opacità delle leggi rappresenta un esercizio del potere non solo attraverso il dominio e l’influenza, ma anche attraverso l’opacità stessa.

La politica del compromesso e la sua influenza

Francesca Quadri, a capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio, ha sottolineato che la chiarezza, la semplicità e l’accessibilità sono i tre criteri guida per migliorare il linguaggio amministrativo. Tuttavia, questi criteri spesso vengono messi in discussione dalla necessità politica di trovare compromessi che lasciano spazio a interpretazioni diverse e che richiedono regolamenti successivi per l’attuazione. Quadri ha comunque evidenziato alcuni sviluppi positivi, come l’estensione della firma digitale alle leggi e ai regolamenti governativi e le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel facilitare l’identificazione delle fonti normative nel tempo.

In conclusione, il cammino verso una legislazione chiara e comprensibile è ancora lungo, ma è necessario affrontare il problema dell’oscurità delle leggi e delle decisioni amministrative per preservare la democrazia e garantire il consenso dei cittadini.

