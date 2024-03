Il fascino intramontabile dei Bon Jovi: una saga rock senza tempo

I Bon Jovi hanno scavato solchi profondi nella storia del rock, diventando un’icona senza tempo con brani immortali come “Livin’ on a Prayer”, “It’s My Life”, “Always” e “Bed of Roses”, solo per citarne alcuni tra i tanti.

Il ritratto epico dei Bon Jovi: una docu-serie straordinaria

Per celebrare il loro straordinario cammino musicale di 40 anni, Disney+ propone una docu-serie in quattro entusiasmanti episodi che getta luce sulle radici, sui trionfi e sulle vicissitudini dei membri della band.

Thank You, Goodnight: l’intensa saga dei Bon Jovi

Disponibile in streaming su Hulu e in Italia su Disney+ dal 26 aprile, “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” promette di svelare retroscena esclusivi, ricordi emblematici e contenuti inediti, raccontati con maestria e prodotti dal talentuoso regista Chopra .