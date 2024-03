Il fenomeno immobiliare di Mare fuori: dove è girato e quale impatto ha avuto

Mare fuori: L’IPS e le location

La serie televisiva Mare fuori, prodotta da Rai, ha conquistato il cuore del pubblico, soprattutto dei giovani, tanto da essere confermata per le stagioni 5 e 6. Molti spettatori, affascinati dalla trama e dalle ambientazioni della fiction, si sono messi alla ricerca di case nei quartieri dove la serie è stata girata. Nonostante i set utilizzati non corrispondano esattamente alle vere location del teen drama, l’interesse per i luoghi descritti è cresciuto in modo significativo.

Gli effetti sull’interesse immobiliare

L’istituto di pena minorile, cuore pulsante delle avventure dei giovani detenuti nella serie, si trova a Nisida, ma le scene del carcere sono girate all’arsenale militare marittimo, nella base navale della Marina di via Acton al Molo San Vincenzo. Questa scelta ha portato ad uno sviluppo dell’interesse immobiliare in diverse zone, come il Vomero, via Foria, il lungomare di Mergellina, Bagnoli, Pozzuoli e Fuorigrotta, dove la domanda di abitazioni è aumentata del 3%. Alcune delle location di spicco di Mare fuori, come la suggestiva isola della Gaiola e Villa Doria d’Angri a Posillipo, hanno attratto l’attenzione degli acquirenti interessati a vivere in quei contesti suggestivi.

Le location e l’andamento dei prezzi

Tra le varie location di Mare fuori, si distinguono la Chiesa di San Francesco d’Assisi al Vomero, la Galleria Umberto I nel centro storico, l’ Orto botanico di via Foria, le strade di Montesanto e del Rione Sanità. La messa in onda della serie ha influenzato sensibilmente il mercato immobiliare, con un boom della domanda di appartamenti ai piani medio-alti al Vomero e all’ Arenella. I prezzi oscillano tra i 3.500 e i 5.500 euro al metro quadro, il che ha attirato principalmente professionisti in cerca di soluzioni abitative per le proprie famiglie. In zone come Pozzuoli, Mergellina e Fuorigrotta, i prezzi delle case sono lievitati, con variazioni significative a seconda delle aree, come nei casi di Solfatara, Arco Felice e via Miliscola, dove si registrano picchi di 5.000 euro al metro quadro.

L’impatto turistico e il mercato immobiliare

La serie televisiva Mare fuori ha avuto anche un impatto notevole sul turismo locale, specialmente in zone come via Foria, dove si sono registrati aumenti fino al 9% secondo gli esperti. I prezzi degli immobili lungo questa storica strada di Napoli variano ampiamente, con quotazioni che vanno dagli 800 ai 5.000 euro al metro quadrato. Gli stranieri, attratti dalla bellezza delle location di Mare fuori, hanno cominciato a puntare su aree come Mergellina e Fuorigrotta, aumentando ulteriormente l’interesse per il mercato immobiliare della città.