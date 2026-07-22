Il Frantoio di Assisi, dove l’olio extravergine diventa il cuore della cucina umbra

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte

Tra le mura del Fontebella Palace Hotel, il ristorante Il Frantoio propone un’esperienza gastronomica che parte dall’olio extravergine di oliva di produzione propria, simbolo della tradizione agricola umbra e della filosofia Slow Food.

ASSISI – C’è un ingrediente che più di ogni altro racconta la storia dell’Umbria e il legame profondo con la sua terra: l’olio extravergine di oliva. Al ristorante Il Frantoio, ospitato nello storico Fontebella Palace Hotel di Assisi, questo prodotto rappresenta molto più di un semplice condimento. È il filo conduttore di una cucina che valorizza il territorio, rispetta la stagionalità e porta in tavola i principi della genuinità.

La filosofia che guida il ristorante è quella di lasciare che siano le materie prime a parlare. Per questo l’olio extravergine di produzione propria diventa il protagonista di ogni piatto, accompagnando le ricette senza sovrastarle e restituendo ai clienti il sapore autentico della tradizione umbra.

Un olio extravergine che nasce dagli ulivi della struttura

L’olio servito al Frantoio proviene direttamente dagli ulivi della proprietà ed è ottenuto esclusivamente attraverso procedimenti meccanici, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche qualitative del frutto.

Al gusto si presenta con una struttura equilibrata e una piacevole intensità. Le note amare, tipiche di un olio di qualità, si fondono con una delicata sensazione piccante che accompagna il finale della degustazione, confermando la corretta maturazione delle olive e l’attenzione dedicata alla lavorazione.

È un olio che esalta la cucina umbra, valorizzando ogni preparazione nel pieno rispetto delle materie prime.

La filosofia Slow Food come scelta quotidiana

Dietro la proposta gastronomica del Frantoio c’è una visione precisa dell’alimentazione e dell’ospitalità. La famiglia Angeletti porta avanti da anni una cucina ispirata ai valori di Slow Food, dove qualità, sostenibilità e rispetto del territorio rappresentano i principi fondamentali.

L’olio extravergine diventa così il simbolo di una filiera corta e trasparente. Ogni bottiglia è riconducibile alla propria campagna di raccolta e racconta il percorso che unisce gli ulivi alle tavole del ristorante, offrendo agli ospiti un prodotto che conserva tutta l’identità del territorio assisano.

Tradizione e ospitalità nel cuore di Assisi

Anche gli ambienti del ristorante riflettono questa attenzione per la storia. La sala è stata ricavata recuperando una storica terrazza del palazzo che ospita il Fontebella Palace Hotel, un intervento realizzato nel pieno rispetto dell’architettura originaria.

L’atmosfera che ne deriva accompagna perfettamente la proposta gastronomica, creando un dialogo continuo tra patrimonio storico, cultura del cibo e ospitalità.

Un’esperienza che racconta il territorio

Assaporare l’olio extravergine del Frantoio significa conoscere una delle eccellenze più rappresentative di Assisi e dell’Umbria. Ogni degustazione diventa un viaggio tra tradizione agricola, cucina genuina e cultura gastronomica, offrendo ai visitatori un modo autentico di vivere il territorio.

Per chi desidera scoprire questa esperienza, il ristorante Il Frantoio rappresenta una tappa ideale dove il gusto dell’olio extravergine si trasforma nel racconto più autentico della cucina umbra.

Info

Struttura: Fontebella Palace Hotel

Ristorante: Il Frantoio

Indirizzo: Via Fontebella, 25 – 06081 Assisi (PG)

Contatti e prenotazioni: www.fontebella.com