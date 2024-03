Il futuro di Affari tuoi e Soliti ignoti: Il rischio del quiz show alla Rai

Affari tuoi e Soliti ignoti: gioielli della Rai in pericolo

Affari tuoi e Soliti ignoti sono i due game show più amati di Rai 1, trasmissioni di punta che dominano l’access prime time con grande successo. La scadenza dei contratti di queste due autentiche galline dalle uova d’oro ha acceso i riflettori sulla futura programmazione del servizio pubblico, che rischia di perdere due pezzi fondamentali del suo palinsesto. In particolare, il gioco dei pacchi, insieme a L’eredità, si conferma come uno dei quiz più seguiti nella storia della televisione italiana, con un ritorno vincente grazie alla conduzione di Amadeus.

Affari tuoi e Soliti ignoti: pilastri della programmazione Rai 1

Entrambi i programmi registrano dati Auditel importanti e generano consistenti introiti pubblicitari per l’emittente. Grazie a queste trasmissioni, l’access prime time di Rai 1 ha mantenuto un costante vantaggio sulla concorrenza, superando con regolarità programmi come Striscia la notizia su Canale 5, Otto e mezzo su La7, Prima di domani su Rete 4 e altre produzioni televisive. Affari tuoi in particolare raggiunge picchi di ascolto con oltre 8 milioni di telespettatori e una share che si avvicina al 40%.

Endemol Shine Italy: il futuro dei format Rai a bando?

Entrambe le trasmissioni sono prodotte da Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay, che collabora con Rai anche per altri programmi di successo come Tale e quale show e Stasera tutto è possibile. Tuttavia, con i contratti di Affari tuoi e Soliti ignoti in scadenza, altre emittenti potrebbero essere pronte ad accaparrarsi i due show, magari affidandoli ai loro conduttori di punta e inserendoli nei loro palinsesti.

Un potenziale cambiamento nel panorama televisivo

Endemol Shine è nota anche per la produzione di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, che ha recentemente spostato la sua collocazione su Discovery, ottenendo un notevole successo di pubblico su Nove. L’evolversi degli equilibri politici, alimentati dalla presenza di Giorgia Meloni come premier, potrebbe avere conseguenze anche sul fronte dei contratti televisivi, con possibili impatti sul futuro della Rai e delle sue produzioni di punta.

La mossa della Rai per salvare i suoi gioielli

La Rai sembra intenzionata a non lasciar scappare Affari tuoi e Soliti ignoti, e sta già lavorando per rinnovare i contratti e garantire la permanenza dei due quiz nel proprio palinsesto. Secondo quanto riportato da TvBlog, è in programma l’apertura di un tavolo di lavoro tra Rai e Banijay nei prossimi giorni, in un’ottica di salvaguardia dei programmi di successo che continuano a conquistare il pubblico italiano. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se la Rai riuscirà a mantenere i suoi tesori televisivi.