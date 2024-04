Il futuro di Maria: Milano o Parigi?

In questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda domani su Rai 1, Maria deve prendere una decisione fondamentale per il suo futuro. Dopo aver ricevuto un’offerta di lavoro da parte dello stilista francese Defois, dovrà scegliere se trasferirsi a Parigi o rimanere a Milano. Il cuore le dice una cosa, la ragione un’altra. Quali saranno le conseguenze di questa scelta sulla sua vita sentimentale e professionale?

Le dinamiche familiari nel castello

Da un’altra parte, Umberto non accoglie con entusiasmo il riavvicinamento tra Adelaide e Marcello. Mentre Marta incita la zia a non tralasciare i propri sentimenti e a vivere appieno la propria vita amorosa. Nel frattempo, per i Barberasmo sembra tornare un po’ di serenità dopo le tensioni degli ultimi tempi. Quali saranno gli sviluppi di queste relazioni familiari intricate?

Il destino di Alfredo e Clara

Alfredo deve affrontare una decisione difficile che potrebbe cambiare completamente il corso della sua vita per aiutare Clara. Il confronto tra i due davanti al Paradiso si rivela infuocato, mettendo in evidenza i conflitti nascosti che li separano. Nel frattempo, Clara si trova a dover gestire una situazione imprevista legata al suo cambiamento nella gara di ciclismo. Come si evolveranno le vicende di questo tormentato duo?

La ricerca della verità di Clara

Clara, determinata a scoprire la verità sulla gara, si trova di fronte a una rivelazione sconcertante sul comportamento scorretto di Perico. La sua reazione emotiva testimonia la profondità del tradimento subito e delle conseguenze che dovrà affrontare. Come gestirà Clara questa nuova situazione e quali saranno le conseguenze dei suoi atti?

Il mondo virtuale de Il Paradiso delle Signore

Per chi volesse recuperare gli episodi passati o guardare la puntata in streaming, è possibile accedere a RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai che consente di guardare i programmi in diretta o on demand. Basta creare un account e il gioco è fatto: Il Paradiso delle Signore è a portata di click, per rivivere emozioni ed intrighi della soap. E per chi ha perso l’appuntamento, niente paura, la replica è sempre disponibile su RaiPlay, che permette di recuperare le puntate trasmesse in qualsiasi momento, come se fosse una vera e propria “replica”.