Il futuro incerto della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

La strategia di Fedez sul fronte social

Chiara Ferragni e Fedez sono al centro dell’attenzione mediatica per la loro crisi coniugale. Mentre Chiara è a New York per motivi di lavoro, Fedez ha scelto di mantenere un profilo discreto sui social media. Sembra che il rapper stia supportando la moglie da lontano, senza però lasciar trapelare alcun indizio su un possibile ritorno di fiamma. Fedez sta prendendo del tempo per valutare come gestire questa fase complicata, sostituendo sul suo profilo il quadretto di famiglia con immagini più professionali. Inoltre, le sorelle di Chiara hanno deciso di smettere di seguire Fedez sui social, segnale di tensioni in famiglia che si fanno sempre più evidenti.

Il ritorno alle origini di Fedez

Lontano da Chiara sui social, Fedez sta tornando alle sue radici. Dopo aver fatto ritorno nel suo attico da single nei Navigli, il rapper ha portato i figli nella sua vecchia cameretta a Rozzano, dove ha iniziato la sua carriera musicale da adolescente. Questo gesto è stato accompagnato da un commento affettuoso: “Quando la tua cameretta diventa la loro cameretta”. È evidente che l’infanzia di Fedez è stata molto diversa da quella dei suoi figli, esposti fin da piccoli sui social dai genitori famosi.