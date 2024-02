Il giovane Alcaraz si ritira al primo turno dell’Atp Rio de Janeiro: ecco cosa è successo

Carlos Alcaraz si ritira al primo turno del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro

Il giovane tennista spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e favorito del torneo, ha dovuto abbandonare la competizione dopo soli due game a causa di un infortunio alla caviglia destra. Il match si è interrotto sul punteggio di 1-1 contro il brasiliano Tiago Monteiro, numero 117 del ranking Atp, che aveva ottenuto l’accesso al tabellone principale grazie a una wild-card.

Al momento del ritiro, Alcaraz ha dichiarato: “Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l’infortunio sarebbe peggiorato”.

Durante la conferenza stampa successiva al ritiro, Carlos Alcaraz ha rivelato che verranno effettuati ulteriori test per valutare l’entità dell’infortunio, ma il suo staff medico non sembra particolarmente preoccupato. “Credono non sia grave”, ha sottolineato il giovane tennista spagnolo. Ora Alcaraz si prepara per l’esibizione con Rafael Nadal a Las Vegas, prima di affrontare il Masters 1000 di Indian Wells.

Dopo l’improvviso ritiro al torneo di Rio de Janeiro, Carlos Alcaraz si concentra sulla sua ripresa fisica in vista degli impegni futuri. Con la partecipazione prevista al prestigioso Masters 1000 di Indian Wells e un’attesa esibizione con Rafael Nadal a Las Vegas, il giovane talento spagnolo cercherà di recuperare al meglio per tornare in campo al più presto.

