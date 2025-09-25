‘Il Giusto Sentiero’ di Luciano Ciocchetti passa ancora una volta per Nemi

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

La convention torna nel cuore dei Castelli Romani

Torna a Nemi, nell’incantevole piccolo borgo situato nel cuore dei Castelli Romani, la convention ‘Il Giusto Sentiero’ ideata tre anni fa dall’On. Luciano Ciocchetti e organizzata con la Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia.

Due giorni di dibattito e di confronto politico con sindaci, consiglieri regionali, comunali e metropolitani, assessori regionali, deputati, esponenti del governo e della società civile, per condividere idee e tracciare nuove prospettive.

Il programma della prima giornata – sabato 27 settembre

Geopolitica, cultura e turismo

Nella giornata di sabato 27 settembre si parlerà di geopolitica con autorevoli esponenti del governo, per poi aprire una finestra dedicata alla cultura e al turismo.

Un focus sui giovani

La giornata si concluderà con un focus sui giovani.

Il programma della seconda giornata – domenica 28 settembre

I comuni e il futuro dell’Italia

Nella giornata di domenica 28 spazio alle problematiche e al ruolo dei comuni nel futuro dell’Italia.

Focus sul Campidoglio

Successivamente focus sul Campidoglio e le criticità della giunta Gualtieri.

La chiusura della convention

Dopo l’intervento a 360 gradi dell’On. Ciocchetti, la convention verrà conclusa da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste.