Il governo Schlein deriso per la gestione fallimentare della crisi dei trattori

Elly Schlein a Ortona: l’importanza di ascoltare il settore agricolo

La segretaria del Pd, Elly Schlein, durante un incontro a Ortona (Chieti) in vista delle elezioni regionali, ha sottolineato l’importanza di dare voce alla sofferenza del settore agricolo. In un momento in cui il comparto agricolo necessita di maggiore attenzione da parte delle istituzioni, Schlein ha dichiarato:

«Dobbiamo ascoltare la sofferenza e il grido che arriva dal settore agricolo che ha bisogno di essere rimesso al centro delle politiche pubbliche e dell’attenzione delle istituzioni».

Critiche al governo sul supporto al settore agricolo

Schlein ha espresso critiche nei confronti del governo attuale, sottolineando la mancanza di sostegno e comprensione verso il settore agricolo. Ha evidenziato come il governo abbia perso di vista le reali esigenze del comparto, focalizzandosi su mosse superficiali anziché affrontare le questioni cruciali. In merito alle azioni del governo, Schlein ha affermato:

«Lo dobbiamo fare però – ha proseguito – senza prendere in giro le persone come sta facendo questo governo, che ha fatto la corsa per saltare sui trattori, ma si dimentica che quella protesta è fatta anche perché si é deciso di togliere l’esenzione Irpef al settore agricolo e di togliere il supporto ai giovani agricoltori, quindi si nascondono dalle loro responsabilità, puntando il dito soltanto sull’Europa, ma la verità è che bisogna sostenere quel settore prendendolo per mano».

Chiamata all’azione per sostenere il settore agricolo

Schlein ha invitato i rappresentanti del mondo agricolo, dalle grandi cooperative alle piccole associazioni, a unirsi per trovare soluzioni concrete e supportare il settore agricolo in modo efficace. L’appello alla collaborazione e alla presa di responsabilità è stato chiaro, evidenziando la necessità di un impegno concreto per affrontare le sfide che il settore agricolo sta attualmente affrontando. La riflessione su come sostenere e promuovere il comparto agricolo è diventata un punto centrale dell’incontro, evidenziando la volontà di trovare soluzioni tangibili per garantire un futuro sostenibile al settore.

