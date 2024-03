Il Grande Ritorno di Gabriel Garko sul Piccolo Schermo

Tra le luci della ribalta ritorna Gabriel Garko con la sua nuova serie, che promette di catturare il cuore degli spettatori. Le puntate dell’emozionante fiction andranno in onda in prima serata a partire da venerdì 29 marzo su Canale 5. Tre appassionanti episodi da 100 minuti ciascuno, diretto da un duo irresistibile, Simona e Ricky Tognazzi. Il pubblico potrà immergersi in questa avvincente storia verso le 21:20 circa.

Un Cast di Eccellenza per un’Esperienza Indimenticabile

La miniserie, prodotta con cura da Jeki Production per RTI, cattura l’attenzione con 6 episodi distribuiti in 3 imperdibili prime serate. L’idea geniale è nata dalla mente brillante di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, insieme a una squadra di talentuosi sceneggiatori tra cui spiccano nomi come Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti. Oltre al rinomato Gabriel Garko, il cast vanta la presenza di stelle come Myriam Catania, Clara Greco, Marco Cocci, Manuela Zero, e molti altri che daranno vita a personaggi indimenticabili.

Un Intreccio di Emozioni e Misteri da Non Perdere

Immergiti in un mondo di emozioni contrastanti insieme a Elena, interpretata dalla talentuosa Anna Safroncik, una neuropsichiatra di successo con una vita apparentemente perfetta. Tuttavia, la sua esistenza viene sconvolta drasticamente quando il marito Lorenzo viene tragicamente coinvolto in un incidente, lasciandola sola a lottare con le macerie della sua vita precedente. Il destino la porta ad incontrare Marcello, il misterioso paziente interpretato da Gabriel Garko, che nasconde segreti oscuri e un passato tormentato. Tra di loro si sviluppa un’intensa connessione che li porterà a confrontarsi con verità dolorose, svelando misteri sepolti e cercando di trovare la pace che entrambi bramano.

Un Viaggio Emozionante Concluso su Mediaset Infinity

Per coloro che non vogliono perdersi nemmeno un frammento di questa avvincente serie, tutte le puntate di “Se potessi dirti addio” saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Questa piattaforma digitale offre non solo la visione integrale degli episodi, ma anche accesso a contenuti extra e anticipazioni esclusive. Registrarsi su Mediaset Infinity è semplice e gratuito, permettendo agli spettatori di godersi questa esperienza televisiva unica senza restrizioni di sorta.