Il grido di giustizia per la Terra dei Fuochi

La manifestazione per il sequestro dei beni dei fratelli Pellini

Decine di persone, tra attivisti ambientali, volontari di associazioni e cittadini impegnati, si sono radunati al Tribunale di Napoli per chiedere il sequestro dei beni dei fratelli Pellini, imprenditori di Acerra, condannati in modo definitivo per disastro ambientale aggravato.

La voce delle mamme e la richiesta di giustizia

Nel corso della protesta, alcune mamme, che hanno perso i propri figli a causa delle conseguenze ambientali devastanti, hanno deciso di simbolicamente legarsi alle inferriate del Tribunale, urlando per una maggiore giustizia. Sentono di non essere adeguatamente tutelate e rimangono sconvolte dal fatto che lo Stato sembri dare priorità agli interessi economici piuttosto che alla salute e alla sicurezza dei cittadini.

La denuncia del parroco e la riflessione sul territorio

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, presente durante la manifestazione, ha espresso il proprio sgomento di fronte alla situazione. Con 220 milioni di euro in gioco, sottolinea la necessità di ciascuno di fare il proprio dovere. Si rivolge alla camorra con coraggio, denunciando il loro desiderio di soffocare le voci che osano parlare liberamente. Patriciello rifiuta categoricamente che lo Stato permetta alla criminalità di operare nell’ombra.

La lotta per la giustizia e la fiducia nella magistratura

Alessandro Canavacciuolo, attivista di lunga data ad Acerra, ha ribadito la fede nella giustizia durante la manifestazione. Sottolinea la contraddizione di chiedere ai cittadini di non tacere, solo per essere poi abbandonati dalle istituzioni stesse. L’appello è chiaro: la parte sana della magistratura deve intervenire con fermezza per proteggere la Terra dei Fuochi e coloro che lottano per essa.

Il persistere della speranza e la gratitudine per chi continua a combattere

Nonostante le ingiustizie e le delusioni, coloro che partecipano alla manifestazione mostrano ancora una fede incrollabile nella forza della giustizia. Gratteri e la parte corretta della magistratura sono visti come l’ultima speranza per porre fine alla devastazione ambientale in corso. È importante riconoscere e ringraziare coloro che, nonostante le difficoltà, continuano a battersi per la Terra dei Fuochi e per un futuro migliore.