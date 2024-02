Il killer dell’omicidio Maltesi: confessione scioccante di rimorso

Davide Fontana si pente dell’omicidio di Carol Maltesi

Davide Fontana, condannato a 30 anni in primo grado per l’omicidio di Carol Maltesi, ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise d’appello di Milano. In un momento di profonda riflessione, Fontana ha espresso il suo pentimento e la volontà di riparare alle sue azioni. Ha dichiarato: “Ripenso a ciò che ho commesso, e provo grande sofferenza. Sono fermamente deciso a voler riparare, per quanto possibile, alle mie azioni e per questo ho chiesto aiuto alle istituzioni”.

Fontana ha espresso il desiderio di chiedere scusa a tutti, in particolare ai genitori di Carol e al figlio, sottolineando la profondità del suo rimorso. Ha ammesso di non sapere se potrà mai essere perdonato per quanto accaduto, affermando di essere disposto a sacrificare la propria vita per poter tornare indietro. Ha infine dichiarato di voler dedicare il resto dei suoi giorni a cercare di aiutare gli altri.

Davide Fontana si rivolge alla Corte d’Assise d’appello di Milano

Fontana cerca il perdono per l’omicidio di Carol Maltesi

