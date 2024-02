Il legame speciale tra Scamacca e sua sorella: sangue, valori e bellezza

La dedica speciale di Giulia all’attaccante dell’Atalanta

Giulia, la sorella dell’attaccante dell’Atalanta, ha condiviso un dolce momento familiare sui social, postando una foto insieme al giocatore e dedicandogli delle parole toccanti. In un post carico di emozioni, ha scritto:

«Che cosa ci lega oltre il sangue?! La passione per lo sport, i veri valori della vita (la famiglia, l’amore, il rispetto, la lealtà, l’umiltà e restare sempre uniti). Ah dimenticavo, ci unisce anche un po’ la bellezza. Ti voglio bene Brother.»

Legami familiari e ritorno in Serie A per Scamacca

L’attaccante, reduce da un’esperienza in Premier League con il West Ham, ha deciso di fare ritorno in Italia, nella Serie A, dimostrando il suo attaccamento alla famiglia. Scamacca ha sempre evidenziato l’importanza dei legami familiari, definendo la sorella e la madre come parte integrante della sua vita:

«Considero loro la mia famiglia.»

