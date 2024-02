Il licenziamento di Mazzarri: Marisa Laurito esprime la sua opinione

Marisa Laurito commenta l’esonero di Walter Mazzarri e le aspettative per il Napoli

Marisa Laurito, nota tifosa del Napoli, ha espresso il suo parere sull’esonero dell’allenatore azzurro Walter Mazzarri. In un’intervista con l’Adnkronos, Laurito ha dichiarato: ”Purtroppo quest’anno la situazione del Napoli è quella che è, se un allenatore non ottiene risultati è normale che venga mandato via. Abbiamo festeggiato tanto lo scorso anno e già questo è molto importante, certo non ci saremmo mai aspettati un risultato così negativo, è contro ogni previsione”. La tifosa si è mostrata realistica riguardo al cambio di allenatore, sottolineando che non si aspetta miracoli da parte del nuovo Mister Francesco Calzona.

Le speranze per il Napoli con il nuovo allenatore Francesco Calzona

Laurito ha evidenziato un lato positivo nella nomina di Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli: ”La cosa positiva di questo nuovo allenatore – spiega – è che ha già lavorato con Spalletti e quindi conosce già la squadra ma non mi aspetto di certo i miracoli, ovvio che spero che la situazione migliori ma non ho grandi aspettative. Tra l’altro questo allenatore è già impegnato anche altrove perciò ce lo dobbiamo dividere con gli altri”. Nonostante la conoscenza pregressa della squadra, Laurito si mostra cauta riguardo alle prestazioni future del Napoli sotto la guida di Calzona, evidenziando la complessità della situazione.

La visione di Marisa Laurito sul futuro del Napoli con Francesco Calzona

Marisa Laurito ha condiviso le sue opinioni sul futuro del Napoli con Francesco Calzona come allenatore, sottolineando la necessità di essere realistici sulle aspettative. Mentre si auspica un miglioramento della situazione, Laurito non si fa illusioni sui possibili risultati straordinari, considerando anche gli altri impegni dell’allenatore. La tifosa, pur mantenendo la speranza per un cambiamento positivo, si prepara a sostenere la squadra senza aspettarsi miracoli immediati, dimostrando un atteggiamento prudente ma fiducioso verso il futuro del Napoli.

