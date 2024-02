Il linguaggio segreto dei boss: sguardi e gesti del ‘Gom’

L’Arte dell’Osservazione: Decifrare i Messaggi dei Boss dietro le Sbarre

Augusto Zaccariello, direttore del Gruppo Operativo Mobile (Gom), rivela il complesso lavoro svolto all’interno delle carceri di massima sicurezza, dove la comunicazione criptata dei detenuti richiede un’analisi dettagliata. “Il nostro è un lavoro di osservazione e di analisi meticolosa. Si tratta di un linguaggio criptato ovviamente non scritto né parlato, esclusivamente paraverbale”, sottolinea Zaccariello.

Il Gom: Custodi dei Segreti di 724 Detenuti Eccellenti

Il Gom si trova attualmente ad affrontare la sorveglianza di 724 detenuti di spicco, tra cui nomi illustri come Michele Zagaria e Totò Riina. Grazie alle attente osservazioni degli agenti, sono stati forniti alla magistratura importanti elementi su detenuti come Matteo Messina Denaro. Il lavoro di decodifica dei messaggi nascosti dietro gesti, sguardi e movimenti è fondamentale per comprendere le dinamiche interne delle organizzazioni criminali.

Interpretare i Segni: Il Ruolo Chiave del Gom

Gli agenti del Gom analizzano ogni dettaglio, dai saluti alle espressioni del viso, per cogliere ogni possibile messaggio trasmesso dai detenuti. “Attraverso questo tipo di indagini su segni e piccoli atteggiamenti riusciamo anche a capire di alleanze tra organizzazioni o frizioni interne”, afferma il capo del Gom. Con la maggioranza dei reclusi appartenenti alle mafie, il Gom si impegna a svelare le intricate relazioni che si celano dietro le apparenze di rispetto istituzionale.

L’Impegno Silenzioso degli Agenti del Gom

Augusto Zaccariello ricorda con commozione i volti e gli sguardi dei grandi capi mafia che ha osservato nel corso degli anni. Nonostante il rischio costante per la propria sicurezza, gli agenti del Gom continuano a svolgere il loro compito con dedizione e professionalità. “Forse siamo gli agenti che lavorano di più all’ombra”, riflette Zaccariello, sottolineando l’importanza di andare oltre la mera vigilanza per svelare i segreti celati nel linguaggio non verbale dei detenuti.

In un contesto dove ogni gesto e ogni parola possono nascondere significati profondi, il Gruppo Operativo Mobile si conferma come baluardo contro la comunicazione clandestina delle organizzazioni criminali, rivelando la sua importanza nella lotta al crimine organizzato anche dietro le sbarre delle carceri italiane.

