Il ministro Sangiuliano ispeziona i lavori al Museo di Capodimonte: aggiornamento sullo stato dell’arte

Gennaro Sangiuliano e il Sopralluogo a Capodimonte

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha recentemente visitato il Museo di Capodimonte per ispezionare i lavori in corso relativi a un importante intervento di riqualificazione e efficientamento energetico. Accompagnato dal nuovo direttore, Eike Schmidt, dal sottosegretario Gianmarco Mazzi e dal capo di Gabinetto del MiC, Francesco Gilioli, Sangiuliano ha espresso la sua attenzione verso l’investimento strategico per il museo. In merito al progetto, ha dichiarato:

«Ho voluto personalmente verificare l’andamento del cantiere per questo importante investimento strategico per il museo. Nelle scorse settimane, a tal proposito, ho incontrato l’architetto Santiago Calatrava che ha già lavorato nella Chiesa di San Gennaro sempre a Capodimonte».

Il Progetto di Riqualificazione di Capodimonte

Il progetto di restauro e riqualificazione di Capodimonte, frutto di una collaborazione pubblico-privata tra il Ministero della Cultura e Engie Italia, mira a completare le opere in corso e a gestire in modo integrato i servizi energetici, tecnologici e multimediali del Museo. Con un investimento complessivo di circa 46 milioni di euro, si tratta di un’iniziativa pionieristica di transizione energetica e digitale. Al termine dell’intervento, il sito museale diventerà sostanzialmente “autosufficiente” dal punto di vista energetico, producendo circa il 90% del proprio fabbisogno attraverso fonti rinnovabili. Oltre all’efficienza energetica, il progetto prevede la riqualificazione degli spazi esistenti, il potenziamento della climatizzazione e la creazione di nuove aree accoglienti per il pubblico, potenziate dalle tecnologie digitali.

Impatto e Obiettivi del Progetto

Il progetto di riqualificazione e efficientamento energetico di Capodimonte non solo mira a preservare il patrimonio culturale e artistico del museo, ma anche a renderlo un esempio di sostenibilità e innovazione nel settore. Grazie a questa iniziativa, il Museo potrà non solo ridurre il proprio impatto ambientale, ma offrire ai visitatori un’esperienza migliorata e all’avanguardia. L’investimento di circa 46 milioni di euro non solo contribuirà a valorizzare il complesso di Capodimonte, ma potrà anche rappresentare un modello replicabile per altri siti culturali in Italia e all’estero, promuovendo la sostenibilità e l’efficienza energetica nel settore museale.

