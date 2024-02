Il ministro Sangiuliano ispeziona i lavori al Museo di Capodimonte: aggiornamento sullo stato dell’arte

Gennaro Sangiuliano e il Sopralluogo a Capodimonte

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha recentemente effettuato un sopralluogo al Museo di Capodimonte per verificare lo stato di avanzamento del grande intervento di riqualificazione e efficientamento energetico, del valore di circa 40 milioni di euro. Accompagnato dal nuovo direttore Eike Schmidt, dal sottosegretario Gianmarco Mazzi e dal capo di Gabinetto del MiC, Francesco Gilioli, Sangiuliano ha espresso la sua attenzione verso l’importante investimento strategico per il museo. Inoltre, ha menzionato un incontro avuto con l’architetto Santiago Calatrava, già coinvolto in progetti a Capodimonte.

“Ho voluto personalmente verificare l’andamento del cantiere per questo importante investimento strategico per il museo.”

Il Progetto di Riqualificazione di Capodimonte

Il progetto di restauro, riqualificazione, efficienza energetica e valorizzazione del complesso di Capodimonte, frutto di una collaborazione pubblico-privata tra il Ministero della Cultura e Engie Italia, prevede il completamento delle opere e la gestione integrata dei servizi museali. Con un investimento complessivo di circa 46 milioni di euro, si tratta di un’iniziativa pilota di transizione energetica e digitale. Al termine dell’intervento, il museo sarà in grado di autoprodurre circa il 90% del proprio fabbisogno energetico grazie a fonti rinnovabili. Oltre all’efficienza energetica, il progetto prevede la riqualificazione degli spazi esistenti, il potenziamento della climatizzazione e la creazione di nuove aree accoglienti per il pubblico, supportate dalle tecnologie digitali.

Capodimonte: Un Museo in Evoluzione

Per l’importanza delle opere presenti nella sua collezione, Capodimonte si conferma come uno dei musei più significativi d’Europa. L’impegno del Ministero della Cultura e dei partner coinvolti nel progetto di riqualificazione e efficientamento energetico testimonia l’attenzione verso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Attraverso interventi mirati, il Museo di Capodimonte si prepara a offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e all’avanguardia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione.

