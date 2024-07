Il Miracolo di Carlo Acutis: Santità, Devoti e Unione con Francesco d’Assisi

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il vescovo Sorrentino evidenzia la crescita dell’afflusso di pellegrini e devoti a Assisi in questi mesi, attratti dalla figura di Carlo Acutis e dalla spiritualità di Francesco d’Assisi. Questi due esempi di testimonianza cristiana si combinano per offrire un messaggio di speranza e autenticità, come sottolineato dalle parole di Carlo: “Solo Gesù è capace di rendere originali e non fotocopie“. La riedizione del libro che racconta la storia di Carlo e Francesco mira a diffondere ancora di più il messaggio di fede e amore per il Vangelo, incoraggiando i giovani a seguire le orme di questi due straordinari testimoni di Cristo.

– Assisi: Città italiana famosa per essere il luogo di nascita di San Francesco d’Assisi e per il suo legame con la spiritualità francescana. Assisi è un importante luogo di pellegrinaggio per i fedeli cristiani.

– Francesco d’Assisi: Santo italiano fondatore dell’ordine francescano, è conosciuto per il suo amore per la natura e la sua dedizione alla povertà e alla predicazione del Vangelo. È considerato uno dei santi più amati e venerati della Chiesa cattolica.

– Gesù Eucaristia: Concetto centrale della fede cattolica che si riferisce alla presenza reale di Gesù Cristo nel sacramento dell’Eucaristia.

– Santità: Lo stato di essere santo o di vivere una vita di virtù e vicinanza a Dio. La Chiesa cattolica incoraggia i fedeli a cercare la santità come obiettivo di vita.

– Potente Unione di Francesco e Carlo: Si fa riferimento alla connessione spirituale e al legame tra San Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, due figure che ispirano i fedeli con il loro esempio di fede e dedizione al Vangelo.

– Annuncio del Vangelo: La diffusione e la predicazione del messaggio evangelico di Gesù Cristo come parte integrante della missione della Chiesa cattolica.

– Gioia Nella Vita: Concetto che sottolinea la gioia e il significato che la fede in Cristo porta alla vita dei credenti.

Questo articolo evidenzia l’importanza di Carlo Acutis e della sua imminente canonizzazione, mettendo in risalto il legame con la figura di San Francesco d’Assisi e la spiritualità eucaristica. La loro testimonianza è vista come un faro di speranza e autenticità per i fedeli, in particolare per i giovani, incoraggiandoli a vivere una vita di santità e a seguire il Vangelo con gioia.