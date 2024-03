Il mistero della Venere del Paradiso delle Signore

Rosa: tra passione per la letteratura e segreti da mantenere

Rosa ha sempre sognato di fare della sua passione per la letteratura il suo lavoro, ma finisce per diventare commessa al Paradiso delle Signore. Nonostante ciò, la giovane è felice della sua posizione. Tuttavia, quando la madre Wanda annuncia il suo arrivo a Milano, tutto sembra cambiare.

Un’arrivo inaspettato: la complicata visita di Wanda

Wanda, madre di Rosa, arriva a Milano e mette in allarme sia Armando che la nipote. La signora Camilli non sa che Rosa lavora come commessa al Paradiso e la situazione si complica ulteriormente. Marcello suggerisce un piano per risolvere il problema, ma la giovane è indecisa sul da farsi.

Il piano di Barbieri e il segreto da nascondere

Barbieri propone un piano: far credere alla signora Camilli che Rosa lavori in redazione e non come commessa. Questo stratagemma porterà alla reunion madre-figlia, ma costringerà anche Armando a fare delle scelte per proteggere la nipote. Nel frattempo, Rosa inizia a lavorare seriamente in redazione grazie a Landi, senza immaginare i possibili rischi che corre mantenendo il segreto sulla sua vera occupazione.

Il dilemma di Rosa: rivelare la verità o mantenere il segreto

Rosa sarà in grado di mantenere il suo segreto o deciderà di rivelare la verità alla madre? Mentre si prepara per il suo incontro con Wanda, la giovane si trova di fronte a una scelta difficile. Cosa deciderà di fare Rosa? Le prossime puntate del Paradiso delle Signore riserveranno sicuramente sorprese e colpi di scena che terranno incollati gli spettatori alla tv.