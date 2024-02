Il mondiale di Messi: la leggenda raggiunge l’apice (Apple TV+)

Lionel Messi: il calciatore più grande del ventennio

Lionel Messi è stato considerato da molti come il calciatore più grande degli ultimi vent’anni, e forse addirittura il più forte di tutti i tempi. Tuttavia, questa affermazione potrebbe scatenare un dibattito infinito, coinvolgendo anche nomi come Diego Armando Maradona, Pelé e pochi altri. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi trofei e riconoscimenti personali, tra cui ben otto Palloni d’Oro. Tuttavia, il momento più alto della sua carriera è stato senza dubbio la vittoria della Coppa del Mondo del 2022, guidando la nazionale argentina.

Il mondiale di Messi: la serie che celebra una leggenda

Per celebrare il campione, Apple TV+ propone “Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda” (titolo originale: “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend”), una docu-serie in quattro episodi che sarà disponibile in streaming a partire dal 21 febbraio 2024. Questa serie include interviste esclusive al giocatore, ai suoi compagni di squadra, allenatori e avversari, nonché a esperti del settore che lo hanno seguito nel corso degli anni. L’obiettivo è ripercorrere i momenti salienti della sua carriera fino al raggiungimento del massimo traguardo: la vittoria della Coppa del Mondo.

L’approdo di Messi negli Stati Uniti

Non è la prima volta che Apple TV+ dedica una docu-serie a Lionel Messi. In passato, infatti, è stata proposta una serie incentrata sull’accoglienza riservata al campione argentino al suo arrivo all’Inter Miami, squadra che milita nella Major League Soccer, e sui suoi primi mesi negli Stati Uniti. Questa serie ha permesso ai fan di conoscere da vicino il percorso di Messi in una nuova realtà calcistica e di scoprire come si sia adattato al contesto americano.

In conclusione, Lionel Messi rimane una figura di spicco nel mondo del calcio, con una carriera ricca di successi e un talento indiscutibile. La serie “Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda” offre un’opportunità unica per rivivere i momenti più importanti della sua carriera e celebrare il suo trionfo alla Coppa del Mondo. Non resta che aspettare il 21 febbraio 2024 per immergersi nella storia di questo grande campione.

