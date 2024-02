Il mondo della moda celebra l’allure di Raffaella Curiel

La Nuova Collezione Atelier Curiel per l’Autunno/Inverno 2024/25

La collezione Atelier Curiel per la stagione Autunno/Inverno 2024/25 celebra l’allure di Raffaella Curiel, la rinomata couturier milanese. Conosciuta non solo a Milano, ma in tutta Italia e all’estero, per i suoi iconici tailleur che esaltano la silhouette femminile, amati dalle eleganti signore meneghine e conosciuti come “Curiellini”. La presentazione della nuova linea presso l’atelier di Milano svela una gamma di capi versatili adatti a ogni occasione, dal giorno alla sera. Le silhouette spaziano da tagli avvolgenti a linee più morbide, arricchite da drappeggi, dettagli asimmetrici e ricami pregiati che caratterizzano completi e abiti da cocktail. Tessuti pregiati come misto lana, velluto, jacquard floreale, pizzo e pellami conferiscono un’elevata texture alle creazioni.

La Collezione “Alta Moda” e l’Eredità Sartoriale

In aggiunta alla collezione principale, vengono presentati sei sontuosi abiti da sera della linea “Alta Moda”, curati dal designer Matteo Thiela. Questi capolavori mantengono viva l’eredità sartoriale che affonda le radici nell’epoca di Gigliola Curiel, seconda generazione del marchio, e nell’inconfondibile stile di Raffaella Curiel. Gli abiti da sera esplorano giochi di luce e ombra, contrasti bianco e nero, fondendo il minimalismo con il lusso romantico. Nel processo creativo, il designer ha impiegato milioni di fili di seta pura, conferendo ai tessuti una vitalità unica e straordinaria.

La collezione “Alta Moda” incarna l’eleganza intramontabile e la raffinatezza che contraddistinguono lo stile di Atelier Curiel, fondendo tradizione e innovazione in creazioni uniche e indimenticabili.

