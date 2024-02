Il Napoli sostiene Geolier a Sanremo: Simeone invia un messaggio video

Geolier, il rapper campano tra i favoriti di Sanremo

Geolier, il rapper campano, si sta facendo strada tra i favoriti di questa edizione di Sanremo. Con il suo brano “I p’ me tu p’ te”, ha conquistato il pubblico e la critica, ottenendo un grande sostegno anche da parte del Napoli e dei suoi giocatori. In particolare, Giovanni Simeone ha voluto mandargli un video di in bocca al lupo per l’avventura sanremese.

Il rapper campano e il suo legame con il Napoli

Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier, ha dimostrato il suo attaccamento al Napoli anche sul green carpet di Sanremo. Infatti, si è presentato indossando la tuta del club partenopeo, facendo impazzire i tifosi presenti. Questo gesto ha dimostrato ancora una volta il legame speciale tra il rapper e la squadra di calcio.

La collaborazione speciale tra Geolier e il Napoli

Il Napoli ha deciso di sostenere Geolier in questa avventura sanremese, presentando una collaborazione speciale creata appositamente per l’occasione. Questa partnership unisce la passione per la musica del rapper e l’amore per il calcio del club partenopeo. Una sinergia che ha già conquistato i fan di entrambi i mondi.

In conclusione, Geolier sta vivendo un momento di grande successo a Sanremo, con il suo brano che sta ottenendo consensi da parte del pubblico e della critica. Il sostegno del Napoli e dei suoi giocatori, come Giovanni Simeone, dimostra l’importanza del legame tra il rapper e il club partenopeo. La collaborazione speciale presentata dal Napoli è un ulteriore segno di questa sinergia tra musica e calcio.

