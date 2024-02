Il nuovo restauro della cupola di San Gaudenzio a Novara: elmetto e imbragatura

Tour Guidato sulla Cupola di San Gaudenzio a Novara

Dal 2 marzo, i visitatori a Novara avranno l’opportunità unica di salire sulla cupola di San Gaudenzio, capolavoro di Alessandro Antonelli alto 126 metri, indossando elmetto e imbrago di sicurezza. Il tour permetterà di esplorare i camminamenti una volta utilizzati dalle maestranze, scoprendo le soluzioni architettoniche e ingegneristiche adottate nel corso dei secoli per preservare il monumento.

Il tour guiderà i partecipanti, dai 14 anni in su, fino a 100 metri di altezza, offrendo una vista mozzafiato sulla città.

I bambini dai 6 anni potranno salire fino a 75 metri, fermandosi alla balconata interna della basilica.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’impresa culturale Kalatà, il Comune di Novara e la Atl Terre dell’Alto Piemonte.

Nuove Guide e Prospettive Turistiche

Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, sottolinea l’importanza della nuova stagione del tour guidato sulla cupola di San Gaudenzio. Con l’introduzione di guide in lingue straniere, l’obiettivo è ampliare l’accessibilità dell’esperienza e attrarre un maggior numero di turisti nella città. Canelli afferma:

“La Cupola di San Gaudenzio è un’opera unica al mondo.”

Ampliamento dell’Offerta Culturale

L’iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per i visitatori di Novara e per gli appassionati di architettura e storia. Salire sulla cupola di San Gaudenzio non solo offre una prospettiva unica sulla città, ma permette anche di immergersi nella storia e nell’ingegneria che hanno reso possibile la costruzione e la conservazione di questo monumento simbolo. Con l’aggiunta delle nuove guide multilingue, si apre la porta a una maggiore diversità di visitatori, contribuendo a promuovere il patrimonio culturale di Novara a livello internazionale.

