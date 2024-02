Il nuovo trend della moda: il marmo ispira la collezione di Cavalli

Fausto Puglisi ispirato dal Marmo per la Collezione Autunno/Inverno 2024/25

Il direttore creativo Fausto Puglisi ha deciso di dare un nuovo volto alla moda Roberto Cavalli, abbandonando l’iconico animalier per abbracciare il fascino e l’eleganza del marmo. Per la collezione autunno/inverno 2024/25, Puglisi si è lasciato ispirare dai blocchi di pietra policromi, come il Pontoro con scaglie d’oro e l’Irish Green smeraldino, creando capi leggeri ma solidi, richiamando i marmi delle chiese rinascimentali.

“Sono partito da una mia ossessione, costante fin da quando ero giovane, il marmo antico. Amo collezionare il marmo antico – spiega Puglisi – Sono partito da un elemento che è decisamente rigido, una pietra, e l’ho voluto trasformare in qualcosa di estremamente Cavalli. Ho voluto tradurre il marmo, che è la quintessenza dell’italianità, in leggerezza”.

Il Marmo: Nuovo Pattern Iconico di Roberto Cavalli

Il nuovo pattern iconico di Roberto Cavalli si declina in una varietà infinita di venature e colori, ispirati ai marmi più pregiati. Dal marmo bianco e nero Grand Antique di Pompei stampato su piumini oversize e borse in vernice marmorizzata, al marmo Portoro con scaglie d’oro giallo su nero per gonne in velluto devoré, ogni capo trasuda opulenza e barocchismo. Il tubino stretch si veste di tonalità rosse e verdi, mentre le cappe plissettate sfoggiano marmi fotografici su velluto e chiffon.

Eleganza e Raffinatezza: la Collezione Autunno/Inverno di Cavalli

La collezione autunno/inverno di Roberto Cavalli si distingue per i classici modelli da sera cut-out, le minigonne sensuali in pelle plissé a corteccia e gli eleganti tailleur pantalone con giacche-scultura. Il satin domina le sottovesti tagliate di sbieco, mentre la vestaglia, reinterpretata secondo Cavalli, si ispira al kimono plissettato a corteccia. Il velluto, omaggio a Venezia e a Costantinopoli, veste tuniche tagliate a sacchetto. Gli accessori non sono da meno, con la “Roar Bag” in rettile marmorizzato e le scarpe “Pettegole” dai colori e venature più affascinanti. Tra gli ospiti illustri dello show, la cantante Alessandra Amoroso.

