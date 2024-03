Il Paradiso delle Signore 8: Anticipazioni della puntata di domani

Un Ritorno Inaspettato

Nell’episodio in onda su Rai 1 il 12 marzo 2024, a Villa Guarnieri si diffonde la notizia di due ritorni sorprendenti: sia Marta che Adelaide stanno per fare ritorno a Milano. Mentre la ragazza ha deciso di raggiungere la zia a Ginevra, entrambe non vogliono perdere l’inaugurazione della casa-famiglia, un progetto a cui Marta ha dedicato molto impegno. La situazione si complica quando la spilla di Giuditta, regalata ad Elvira, scompare, mettendo a rischio il suo rapporto con il fidanzato Tullio. Nel frattempo, Maria prende una decisione coraggiosa dopo che Vito rifiuta un’intervista con lei, proponendo una controproposta alla giornalista.

Dilemmi e Scelte

Mentre Rosa è alle prese con un dilemma su come affrontare una situazione con Wanda seguendo il consiglio di Marcello, Matilde si ritrova a confrontarsi con i timori legati al rapporto tra Marta e Vittorio, suscitati da alcune parole ascoltate per caso. Nel corso delle settimane precedenti, Vittorio ha avuto un’iniziativa per l’8 marzo che ha alimentato la gelosia di Matilde, mentre le ragazze madri si trovano a dover fare scelte importanti in un contesto di rispetto, amore e solidarietà. La psiche umana cerca conferme per le proprie paure, anche involontariamente, traendo ispirazione dalla convivenza nel mondo moderno.

Streaming e Repliche

Per chiunque voglia rivedere l’episodio di oggi de Il Paradiso delle Signore in streaming, è possibile accedere a RaiPlay, piattaforma online gratuita gestita dalla Rai. L’utente può creare un account utilizzando dati anagrafici e altri dettagli anche tramite profili social, per usufruire dei contenuti on demand. Inoltre, la replica della puntata sarà disponibile su RaiPlay, offrendo la possibilità di recuperare gli episodi in qualsiasi momento dopo la messa in onda originale, garantendo un’esperienza simile alla visione in diretta.