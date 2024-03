Il Parere di Roberto Saviano sul Presunto Pentimento di Sandokan

Un Invito al Pentimento

La notizia del presunto pentimento di Francesco Schiavone, noto come Sandokan, ha scosso profondamente Roberto Saviano, esperto del mondo criminale della camorra. Già nel 2010, dopo l’arresto del figlio di Schiavone, Saviano aveva lanciato un invito al pentimento, sottolineando che il potere del boss era in declino.

Il Potenziale Cambiamento

Saviano evidenzia che Sandokan è il capo del clan dei Casalesi, attivo da oltre un decennio. Il presunto pentimento di Schiavone potrebbe avere un impatto significativo, poiché possiede una conoscenza approfondita della storia e del potere della camorra. Il clan dei Casalesi è un esempio di organizzazione criminale che ha avuto rappresentanti diretti nel governo, come il sottosegretario all’Economia Cosentino.

Dubbi sull’Effettiva Collaborazione

Saviano esprime dubbi sull’effettiva volontà di Schiavone di collaborare con la giustizia. Fino a ora, le dichiarazioni della moglie e dei figli del boss non sembrano aver avuto un impatto tangibile. L’ansia principale riguarda la possibilità che Schiavone abbia trovato un equilibrio, consapevole della mancanza di un contrasto efficace da parte dello Stato contro le organizzazioni criminali.

Il Ruolo di Sandokan

Sandokan non è soltanto un criminale di “colletto bianco”, ma anche un abile imprenditore e assassino. La sua capacità di compiere omicidi e investimenti lo ha reso un leader nel panorama del crimine organizzato. La domanda che si pone Saviano è se Schiavone seguirà le orme di altri collaboratori della giustizia, come Antonio Iovine, svelando informazioni già note o offrendo nuove prospettive di indagine.

La Complessa Relazione con lo Stato

Saviano sottolinea che la camorra non è da considerare come un’entità antistatale, ma piuttosto come una parte integrante dello stato. Esistono alleanze e contrasti tra le varie fazioni criminali e le istituzioni statali. L’esperienza di Schiavone, che ha trascorso 26 anni di carcere senza rivelare informazioni, solleva interrogativi sul suo improvviso pentimento e sulle motivazioni alla base della sua presunta collaborazione.

Il Futuro Incerto di Sandokan

Dopo aver trascorso anni in prigione, Schiavone potrebbe aver deciso di pentirsi per motivi quali la possibilità di salvare la propria famiglia o di ottenere condizioni più favorevoli di detenzione. Il passato di silenzio del boss potrebbe essere stato alimentato dalla volontà di mantenere il controllo, ma ora il suo destino potrebbe essere segnato da una scelta che potrebbe definire il suo futuro in modo irreversibile. Solo il tempo e l’attenzione riservata a queste dinamiche potranno far luce sulle vere intenzioni di Sandokan.