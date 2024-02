Il pirata affascinante degli Houthi: il fenomeno virale che sta conquistando il web

Il “pirata Houthi sexy” diventa una star sui social

Il giovane yemenita Rashed Al-Haddad è diventato una vera e propria star sui social media dopo aver postato un video a bordo della nave “Galaxy Leader”, sequestrata dai miliziani filoiraniani Houthi. Il suo aspetto attraente gli ha valso il soprannome di “Tim-houthi” Chalamet, per la sua somiglianza con l’attore statunitense Timothée Chalamet.

Il promotore turistico dello Yemen

Oltre a essere un influencer, Al-Haddad si è recentemente dedicato anche al ruolo di “promotore turistico”. Ha pubblicato un video all’interno dello storico “palazzo della roccia”, un ex palazzo reale situato a circa 15 chilometri dalla capitale Sana’a. Questo palazzo, costruito nel 1920 su una roccia a 35 metri dal suolo, è considerato uno dei monumenti più importanti dello Yemen, con una storia che risale a tremila anni fa.

TikTok chiude l’account dell’influencer

Nonostante la sua popolarità sui social media, TikTok ha chiuso l’account di Al-Haddad per “violazione” delle politiche della piattaforma, dopo aver pubblicato il video della nave sequestrata. L’emittente Al-Jazeera ha definito Al-Haddad “il pirata yemenita più famoso al mondo a bordo di una nave israeliana”.

In un’intervista con lo YouTuber Hasan Piker, Al-Haddad si è definito “uno yemenita che sta dalla parte della Palestina”. Ha spiegato che gli Houthi sequestrano le navi per esprimere solidarietà con la Palestina e fermare l’attacco a Gaza. Ha concluso dicendo: “Non ho parlato di bellezza o altro, ma della nostra causa: la Palestina. E non è questo il momento di parlare di bellezza”.

