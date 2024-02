il Pontefice?

Papa Francesco Annulla Udienze per Influenza

Papa Francesco ha annullato le udienze previste per la giornata odierna a causa di un lieve stato influenzale. Il Vaticano ha comunicato questa decisione, che ha comportato la cancellazione dell’incontro programmato con i diaconi della diocesi di Roma. Questa mattina era in programma l’udienza del Pontefice, ma a seguito dei recenti Esercizi spirituali svolti in Vaticano, la sua salute ha richiesto un momento di riposo.

“A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”, ha dichiarato il Vaticano.

Settimana di Esercizi Spirituali per Papa Francesco

Papa Francesco ha trascorso la scorsa settimana immerso negli Esercizi spirituali in Vaticano, i quali si sono conclusi ieri pomeriggio. Durante questo periodo di ritiro spirituale, tutti gli impegni del Pontefice, compresa l’udienza generale del mercoledì, erano stati sospesi. Questa pratica è stata interrotta solo per motivi di salute, a causa della leggera influenza che ha colpito il Papa.

Prudenza e Precauzione per la Salute del Pontefice

La decisione di annullare le udienze odierna da parte di Papa Francesco è stata presa con prudenza e attenzione alla sua salute. Dopo una settimana intensa di riflessione e preghiera durante gli Esercizi spirituali, il Papa ha ritenuto necessario sospendere gli impegni previsti per oggi per garantire il suo completo recupero. La cura e la precauzione per la salute del Pontefice sono state al centro di questa scelta, dimostrando la sua attenzione al benessere fisico e spirituale.

About The Author