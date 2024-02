Il presidente De Luca mette in guardia: la democrazia è a rischio in Italia - avvisatore.it

Vincenzo De Luca a Salerno: Appello per la difesa della democrazia

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha tenuto un discorso pressante presso il liceo De Sanctis di Salerno, rivolgendosi agli studenti sull’importanza di difendere la democrazia. Con tono solenne, De Luca ha sottolineato:

«Siamo in un Paese nel quale la libertà costa. Senza uomini e donne libere, la democrazia non vive. Oggi noi stiamo entrando in un clima di indifferenza; davvero è a rischio la democrazia. State attenti».

Il politico ha esortato gli studenti a non sottovalutare il pericolo di un possibile tradimento del Sud nel contesto dell’attuale “contro risorgimento” che si sta verificando in Italia. Ha evidenziato come esistano molteplici modi per minare la democrazia, non solo attraverso la repressione, ma anche tramite l’indifferenza dei cittadini. De Luca ha sottolineato l’importanza cruciale del ruolo della scuola nella difesa dei valori democratici.

L’importanza dell’impegno civico e della partecipazione attiva

Nel suo intervento, Vincenzo De Luca ha ribadito l’importanza dell’impegno civico e della partecipazione attiva dei giovani per preservare la democrazia. Ha evidenziato come la vita democratica possa essere minacciata non solo da azioni dirette, ma anche dall’apatia e dalla disinteresse dei cittadini. Il presidente della Regione Campania ha sottolineato che la democrazia richiede un costante impegno da parte di tutti i membri della società, in particolare delle nuove generazioni.

La democrazia può morire per sfinimento, per l’indifferenza dei cittadini.

È fondamentale combattere l’indifferenza e promuovere un coinvolgimento attivo nella vita politica e sociale.

Gli studenti sono chiamati a difendere i valori democratici e a essere protagonisti del cambiamento.

Il ruolo chiave della scuola nella formazione democratica

Vincenzo De Luca ha evidenziato il ruolo fondamentale della scuola nella formazione dei cittadini democratici del futuro. Ha sottolineato che è compito dell’istruzione promuovere la consapevolezza civica e l’educazione alla partecipazione attiva. Il presidente ha invitato gli studenti a essere vigili e a non cadere nell’indifferenza, poiché la democrazia necessita di un costante sostegno e impegno da parte di tutti i membri della società.

In conclusione, l’appello di Vincenzo De Luca a difendere la democrazia e a contrastare l’indifferenza rappresenta un richiamo alla responsabilità di ciascuno nel preservare i valori fondamentali su cui si fonda la nostra società. La partecipazione attiva e l’impegno civico sono elementi essenziali per garantire la vitalità della democrazia e per costruire un futuro basato sulla libertà e sulla giustizia.

