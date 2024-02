Il primo G7 italiano con la partecipazione di Zelensky via videocollegamento - avvisatore.it

Nuovo Vertice G7: Focus su Ucraina e Possibili Sanzioni Contro la Russia

Sabato 24 febbraio, i leader del G7 si riuniranno in una video-call per discutere della situazione in Ucraina e valutare l’adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin. La premier Giorgia Meloni presiederà la riunione, la prima sotto la Presidenza italiana, con la partecipazione prevista del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Un inasprimento del sistema sanzionatorio” è all’orizzonte, con l’obiettivo di “chiudere i canali di finanziamento da Stati terzi” verso Mosca, secondo fonti diplomatiche. Sia l’Unione Europea che gli Stati Uniti si preparano a varare una stretta nei confronti della Russia.

Dichiarazione Conclusiva e Agenda del Vertice

Al termine del vertice, i leader del G7 adotteranno una dichiarazione congiunta. La riunione, programmata per il primo pomeriggio, avrà una durata approssimativa di un’ora e mezza, con la presidente del Consiglio Meloni che aprirà e chiuderà i lavori, come comunicato da fonti diplomatiche.

Altri Temi sul Tavolo del G7

Oltre alla questione ucraina, durante il vertice potrebbero emergere altre problematiche internazionali, tra cui il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Il focus principale, tuttavia, rimane sulla possibile escalation delle sanzioni contro la Russia, con l’obiettivo di esercitare pressioni per risolvere la crisi in Ucraina.

