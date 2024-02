Il primo rossetto: un’antica scoperta iraniana

Scoperto il più antico rossetto per labbra del mondo in Iran

Un team di archeologi delle Università di Padova e Teheran ha scoperto il più antico rossetto per labbra conosciuto al mondo in Iran. L’oggetto, datato tra il 1900 e il 1700 a.C., è stato trovato in un piccolo flacone in clorite finemente scolpito. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports come parte del progetto scientifico-archeologico intitolato “A Bronze Age lip-paint from southeastern Iran”.

Un’antica preparazione cosmetica per colorare le labbra

L’analisi condotta dall’equipe dell’Università di Padova ha rivelato che il rossetto era una preparazione cosmetica di colore rosso cupo, realizzata con ematite, manganite e braunite, mescolate a cere e oli vegetali. La sua composizione è molto simile a quella dei moderni rossetti e probabilmente veniva utilizzato per colorare le labbra.

Secondo Massimo Vidale, del dipartimento di Beni culturali dell’Università di Padova, questa scoperta dimostra che gli artigiani dell’antico Iran avevano conoscenze molto avanzate sulla produzione di composti metallici, sia naturali che sintetici. “Questa tecnologia permetteva loro di produrre non solo kohl, la matita nera per gli occhi, ma anche fondotinta a base di carbonato di piombo e ombretti”, spiega Vidale. Aggiunge inoltre che grazie all’aggiunta di cloro-carbonati di rame e piombo, e forse di urea, era possibile ottenere sfumature di azzurro e verde.

Il ruolo del trucco femminile nell’antica società iraniana

La scoperta del rossetto suggerisce che il trucco femminile fosse una componente importante nella manifestazione pubblica del ruolo dominante di uno strato elitario della popolazione. Inoltre, il fatto che il rossetto contenga solo tracce minime di minerali di piombo fa supporre che le persone che utilizzavano questa tecnologia fossero consapevoli dei pericoli dell’ingestione diretta di questo metallo.

Questa scoperta archeologica ci offre uno sguardo affascinante sulla cultura e le pratiche cosmetiche dell’antico Iran. Dimostra che anche 4.000 anni fa, gli artigiani avevano sviluppato conoscenze avanzate nella produzione di cosmetici. Il rossetto per labbra trovato in Iran è un testimone silenzioso di un passato lontano, ma ci ricorda che l’amore per la bellezza e l’arte del trucco sono universali e atemporali.

