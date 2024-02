Il Re 2 su Sky: Luca Zingaretti torna nei panni di Bruno Testori

In arrivo la nuova stagione de “Il Re 2” su Sky, il prison drama che vede protagonista l’amatissimo attore Luca Zingaretti nel ruolo di Bruno Testori. Prodotta da Sky Studios con la collaborazione di Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, la serie debutterà ad aprile, promettendo emozioni e colpi di scena per gli appassionati del genere.

Il cast di “Il Re 2”: ritorni e new entry

La nuova stagione di “Il Re 2” vedrà il ritorno di volti noti come Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Laura Lombardo e Barbora Bobulova, affiancati da attori come Alida Baldari Calabria, Alessandro Gazale, Antonio Gargiulo, Paolo D. Bovani, Salvatore D’Onofrio, Federico Pasquali e altre new entry. Tra queste, troviamo Fabrizio Ferracane, Thomas Trabacchi, Caterina Shulha e Stefano Dionisi, pronti a stupire il pubblico con le loro interpretazioni.

La trama avvincente de “Il Re 2” su Sky

Nella seconda stagione de “Il Re 2”, Bruno Testori si troverà nella situazione paradossale di essere un detenuto nel carcere di cui era direttore, per poi essere reintegrato nel ruolo dal capo dei servizi segreti, Gregorio Verna. La trama si snoda tra misteri, intrighi e colpi di scena, con Bruno alle prese con il compito di far parlare un detenuto accusato di un omicidio al fine di scoprire la verità nascosta dietro l’accaduto. I personaggi si troveranno coinvolti in una battaglia per la verità che porterà a rivelazioni sorprendenti e ad un prezzo molto alto da pagare.