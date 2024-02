Un bacio lungo 10 secondi per regalare il proprio microbiota

Per gli innamorati che sono alla ricerca di un regalo originale per San Valentino, c’è una proposta insolita ma scientificamente provata: un bacio lungo almeno 10 secondi. Secondo Francesco Fratto, farmacista e coach degli stili di vita, un bacio appassionato condividerebbe il proprio microbiota con la persona amata. “Con un bacio da 10 secondi, regalerai alla persona che ami ben 80 milioni di batteri”, spiega Fratto. Ma perché dovremmo regalare i nostri batteri? Secondo l’esperto, il microbiota intestinale ha numerosi benefici per la salute, tra cui il miglioramento delle difese immunitarie, il sollievo dal mal di pancia e persino la riduzione dello stress cronico.

L’amore e i batteri: un connubio scientifico

Quando ci sentiamo amati, il nostro organismo produce ormoni della felicità come l’ossitocina, la serotonina e le endorfine. Ma baciarsi appassionatamente con la persona amata permette anche uno scambio di batteri tra la nostra bocca e quella del partner, contribuendo alla diversità del microbiota intestinale. Secondo uno studio condotto su 21 coppie, dopo un bacio intimo di 10 secondi, il microbiota di entrambi i partner risultava più simile, con un trasferimento medio di 80 milioni di batteri. Inoltre, sono stati identificati i batteri probiotici Lactobacillus e Bifidobacterium nella maggior parte dei riceventi dei baci.

Come fare un regalo che conta

Per fare un regalo significativo attraverso un bacio, è importante avere un intestino sano e seguire uno stile di vita equilibrato, oltre a una buona igiene orale. Secondo Fratto, “un intestino in eubiosi, cioè in uno stato di equilibrio, è fondamentale per ottenere tutti i benefici del microbiota”. Inoltre, le scelte alimentari possono influenzare il microbiota intestinale. È consigliabile mangiare più verdure e vegetali per alimentare i batteri benefici e ridurre drasticamente i cibi industriali e processati. Una cena romantica a base di pesce equilibrata può essere un modo perfetto per festeggiare San Valentino e mantenere sani i propri batteri intestinali.

In conclusione, un bacio lungo 10 secondi può essere un regalo speciale per San Valentino. Oltre a condividere l’amore, si condivideranno anche i propri batteri benefici, contribuendo alla diversità del microbiota intestinale. Mantenere un intestino sano e seguire uno stile di vita equilibrato sono fondamentali per ottenere tutti i benefici del microbiota. Quindi, non dimenticate di dare un bacio appassionato alla persona amata e festeggiare l’amore in modo scientifico.

About The Author