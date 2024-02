Il regista Scorsese esplora il mistero di Gesù e la lasagna materna

Martin Scorsese: l’omaggio alla carriera alla Berlinale

Martin Scorsese, regista di fama mondiale, ha ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera al 74/o Festival del Cinema di Berlino. L’incontro con la stampa è stato caratterizzato da momenti toccanti e aneddoti personali. A 81 anni, Scorsese si è mostrato in ottima forma e ha condiviso dettagli intimi della sua vita.

“A cinque anni mi sono nutrito del cinema neorealista italiano”, ha raccontato Scorsese, sottolineando l’importanza del cinema nella sua formazione. Il regista ha espresso gratitudine per il premio ricevuto, conferito dai direttori del festival, Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Le radici e la passione per il cinema di Scorsese

La passione di Martin Scorsese per il cinema è profondamente radicata nella sua infanzia. Cresciuto in una casa umile, ha raccontato: “Sono cresciuto in una casa con genitori di poca cultura, insomma non c’erano libri e così sono cresciuto con i film stranieri: francesi, italiani e giapponesi. Vedevo Jean Renoir, René Claire, Wenders e Kurosawa”. Questo background ha plasmato la sua visione artistica e il suo stile unico.

Il regista ha presentato diversi film alla Berlinale nel corso degli anni, tra cui “Toro Scatenato” e “Il promontorio della paura”. La sua ultima creazione, “Killers of the Flower Moon”, ha ricevuto dieci candidature agli Oscar, confermando il suo talento e la sua costante ricerca di eccellenza.

Il futuro progetto su Gesù e la crisi di identità di Scorsese

Parlando del suo prossimo progetto, un film su Gesù, Martin Scorsese ha anticipato un approccio provocatorio e divertente. “Sarà provocatorio e divertente. D’altronde il mio interesse per il cattolicesimo e per il sacerdozio risalgono alla mia adolescenza. Ho comunque anche incontrato il Papa un paio di volte, una in occasione del film Silence, e abbiamo parlato di Cristianesimo e fede”. Tuttavia, nonostante la sua profonda connessione con il tema religioso, il regista ammette di avere ancora delle incertezze sullo sviluppo del progetto: “Non ho ancora le idee chiare di come sarà il mio film su Gesù”. La sua crisi di identità artistica si riflette in un’attesa carica di aspettative da parte del pubblico e della critica.

About The Author