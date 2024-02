Il ricordo di Yulia Navalny su Instagram: la moglie di Alexei condivide un messaggio commovente

La dichiarazione di Yulia Navalnaya su Instagram

Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, ha pubblicato su Instagram una toccante foto che la ritrae di spalle insieme al marito, scomparso in carcere all’età di 47 anni. Accanto all’immagine, un messaggio commovente: “Ti amo“. La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha condiviso il post su X, suscitando un’ampia partecipazione emotiva.

L’appello di Yulia Navalnaya alla comunità internazionale

Durante la Conferenza per la sicurezza a Monaco di Baviera, Yulia Navalnaya ha lanciato un appello accorato alla comunità internazionale, esortando alla solidarietà nel contrastare il regime russo. Con determinazione, ha dichiarato: “Vorrei fare un appello a tutta la comunità internazionale, a tutto il mondo. Dovremmo essere uniti e combattere tutti insieme questo regime terrificante che c’è in Russia“. Rivolgendosi a Putin e ai vertici del governo, ha aggiunto: “Saranno tutti portati davanti alla giustizia e questo giorno verrà presto“. Yulia Navalnaya ha espresso la sua determinazione nel perseguire la verità e la giustizia per il marito e per il proprio Paese.

La ferma condanna di Yulia Navalnaya verso Putin e il regime

Con fermezza, Yulia Navalnaya ha pronunciato parole di condanna nei confronti di Putin e del regime russo, affermando: “Questo regime e Vladimir Putin dovrebbero essere chiamati a rispondere di tutte le atrocità perpetrate nel nostro Paese“. Ha sottolineato la necessità che coloro che hanno causato sofferenza alla sua famiglia e al popolo russo siano chiamati a rispondere delle proprie azioni. La determinazione di Yulia Navalnaya nel perseguire la giustizia e nel denunciare le violazioni dei diritti umani ha suscitato un ampio sostegno a livello internazionale.

