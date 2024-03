Il Ritorno dei Maghi di Waverly: Selena Gomez e David Henrie guidano il revival

I Maghi di Waverly sono pronti a fare il loro atteso ritorno con un revival che sta già scatenando l’entusiasmo dei fan. Il 25 marzo, Disney ha ufficialmente annunciato la produzione di una nuova stagione per la serie sequel di “Wizards of Waverly Place“, uno dei classici amatissimi di Disney Channel.

Il Revival: “Wizards” e il Coinvolgimento di Selena Gomez e David Henrie

Questo revival, con il titolo provvisorio di “Wizards”, vedrà Selena Gomez e David Henrie coinvolgere direttamente come produttori esecutivi. Selena Gomez, l’icona pop e attrice di successo, tornerà nel ruolo di Alex Russo in veste di guest star, mentre David Henrie ritorna in pianta stabile nei panni di Justin Russo. Nel cast si aggiungeranno nuovi talenti come Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele e Mimi Gianopulos. Le riprese inizieranno il mese successivo a Los Angeles, con la prima stagione pronta per debuttare entro l’anno su Disney Channel negli Stati Uniti e su Disney+ a livello globale.

Trama e Ambientazione del Revival

La trama del revival si preannuncia avvincente: un misterioso incidente scuote la WizTech e Justin Russo, ormai adulto, cerca di condurre una vita normale con moglie e figli dimenticando i suoi poteri magici. Tutto cambia quando Billie, interpretata da LeAnn Brown, si presenta come giovane maga in cerca di guida. Justin dovrà tornare a fare uso dei suoi poteri per proteggere la comunità magica, con Alkaio Thiele nel ruolo di Roman Russo e Mimi Gianopulos in quello di Giada, moglie di Justin.

Il Ritorno dei Personaggi Originali e il Sentimento di Famiglia

Con l’inizio delle riprese, è stato confermato il ritorno di altri volti noti come David DeLuise e Maria Canals-Barrera , i genitori dei protagonisti. Un selfie condiviso sui social ha rivelato l’entusiasmo dei membri originali del cast, compreso Jake T. Austin, non presente nella foto, ma desideroso di riunirsi con la “famiglia di maghi”.

Un Tuffo nel Passato e nel Presente delle Magie di Waverly

Trasmessa dal 2007 al 2012, “I Maghi di Waverly” ha affascinato il pubblico con le avventure della famiglia Russo e i loro poteri magici, un mix perfetto tra crescita adolescenziale e magia. Oltre ai protagonisti, il cast originale includeva Jake T. Austin, Jennifer Stone, Maria Canals-Barrera e David DeLuise. Uno speciale del 2013, “Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex“, ha visto il ritorno di tutti i membri del cast originale, ad eccezione di David Henrie.

Gli autori di “Raven’s Home” e il Futuro di Waverly

L’episodio pilota della serie sequel di “Waverly” è stato affidato agli sceneggiatori e produttori esecutivi Jed Elinoff e Scott Thomas, noti per il loro lavoro anche su “Raven’s Home”. Questi due talenti promettono di riportare in vita il magico mondo dei Maghi di Waverly con un mix di nostalgia e novità che farà vibrare i cuori dei fan di lunga data.

Con un revival così atteso e condiviso da una community di fan affezionati, “Wizards” si preannuncia come un vero e proprio evento televisivo capace di unire generazioni e appassionati di magia in un’unica emozione.