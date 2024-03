Il ritorno di Cameron Diaz: nuovi progetti cinematografici e una carriera in evoluzione

Il ritorno di *Cameron Diaz sul grande schermo*

Dopo una pausa di quasi dieci anni dalla recitazione, l’iconica attrice Cameron Diaz fa il suo ritorno al cinema nel 2024 con due film molto attesi. Oltre a “Back in Action“, una commedia d’azione diretta da Seth Gordon che sarà disponibile su Netflix e che vede nel cast Jamie Foxx, Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou e Glenn Close, Diaz sarà anche al fianco di Keanu Reeves in “Outcome“, una nuova commedia prodotta da Strong Baby.

Cameron Diaz e il suo ruolo in “Outcome”

Nonostante non siano ancora stati rilasciati dettagli sul personaggio interpretato da Cameron Diaz, sappiamo che “Outcome” sarà una dark comedy che ruoterà attorno a Reef, interpretato da Keanu Reeves, una star di Hollywood in declino costretta ad affrontare il proprio passato oscuro per redimersi dopo essere stato ricattato con un misterioso video. Questo progetto segna il debutto alla regia di Jonah Hill, con la sceneggiatura firmata dallo stesso Hill insieme a Ezra Woods. “Outcome” sarà distribuito come un Apple Original Film, come confermato da Deadline.

La rinascita di *Cameron Diaz sul grande schermo*

Dopo aver ottenuto successo con la pubblicazione dei libri “The Body Book” e “The Longevity Book“, Cameron Diaz si è momentaneamente allontanata dal mondo del cinema per concentrarsi sulla sua salute e su investimenti nel settore biotech. Nel 2020, insieme alla sua partner d’affari Katherine Power, ha lanciato il brand di vino naturale Avaline. Le ultime performance cinematografiche risalgono al 2014, con film come “Tutte contro lui – The Other Woman“, “Sex Tape – Finiti in rete” e “Annie“. Diaz ha anche parlato pubblicamente della tossicità del rapporto con la sua immagine e su come abbia affrontato questa sfida nel corso degli anni.