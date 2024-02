Il ritorno di Enrico Casartelli con “Berlino Est, 1989 – ricordi di una giovane libraia”

La storia di Isabel Ziegler in Berlino Est

Enrico Casartelli ritorna sulle scene letterarie con il romanzo storico “Berlino Est, 1989 – ricordi di una giovane libraia”, pubblicato da Edizioni Jolly Roger. Il protagonista di questa storia è Isabel Ziegler, una giovane di 21 anni che si trova improvvisamente a gestire la libreria della madre, fuggita da Berlino Est per tornare a Londra. Con il padre giornalista costretto a lasciare la Cortina di Ferro per evitare ritorsioni, Isabel si ritrova sola ma circondata dall’affetto del gemello Gabriel e dello zio Karl. Tutto cambia quando riappare nella sua vita Gert Bürk, un amico d’infanzia del padre che ora nutre un profondo risentimento nei confronti della famiglia Ziegler.

Il contesto storico e sociale di Berlino Est

Ambientato nel 1989, il romanzo riflette la vita a Berlino Est durante gli ultimi mesi prima della caduta del muro. Casartelli mette in luce l’impronta lasciata da un governo oppressivo e totalitario sulla vita quotidiana dei cittadini, evidenziando le relazioni intime e personali condizionate da un regime autoritario che ricorda i tempi del nazismo. Attraverso le vicende di Isabel e dei personaggi che popolano il romanzo, emerge un quadro dettagliato di una società sottomessa alla dittatura e segnata da una costante paura e oppressione.

Biografia dell’autore Enrico Casartelli

Nato in Brianza nel 1955 e residente nella provincia di Como, Enrico Casartelli è un autore poliedrico che ha lavorato sia nel settore aziendale che nella consulenza e docenza in marketing e comunicazioni web. Laureato in Ingegneria Elettronica, Casartelli è noto per la sua attività di scrittura su quotidiani online, blog e testate specializzate. Oltre a “Berlino Est, 1989 – ricordi di una giovane libraia”, ha pubblicato diverse opere tra cui “La vita in una conchiglia”, “Il vecchio ciliegio di Manhattan”, “Condannato da Internet” e “Diario di una donna in carriera”. Il suo talento letterario è stato riconosciuto con diversi premi e riconoscimenti, tra cui il primo posto al “Concorso Letterario Carla Boero” del 2018 e al “Premio Biennale Internazionale Percorsi letterari dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron” del 2020-2022.