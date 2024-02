Il ritorno di Garibaldi: anticipazioni puntata 37 Grande Fratello

Nuova puntata del Grande Fratello: anticipazioni e sorprese

Oggi, lunedì 19 febbraio 2024, il Grande Fratello torna con la 37esima puntata, dopo la speciale serata di San Valentino. Il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda in prima serata su Canale 5. Cosa possiamo aspettarci dalla serata di oggi? Dalle nomination ai sondaggi, fino alle ultime novità sul possibile ritorno di Giuseppe Garibaldi nella Casa, la serata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero: nuovi sviluppi

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

“Mirko Brunetti è rientrato al Grande Fratello durante la puntata di San Valentino, ma la tensione con Perla Vatiero è palpabile. La serata di oggi potrebbe portare ulteriori sviluppi sulla complicata relazione tra i due concorrenti, con Mirko che affronterà Alfonso Signorini insieme agli eliminati. Nel frattempo, si discute del possibile ritorno di Giuseppe Garibaldi, costretto a lasciare la Casa per motivi di salute.“

Nomination e televoto: chi è a rischio

Le nomination di questa sera vedono coinvolti Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi. Sebbene il televoto non comporti un’eliminazione immediata, il concorrente meno votato sarà in pericolo nella puntata di mercoledì 21 febbraio. Al momento, nei sondaggi di ForumFree, Beatrice è in testa con quasi il 50% dei voti, mentre Grecia e Sergio si trovano in una sfida serrata, con percentuali del 28% e del 22% rispettivamente. Per scoprire come si evolverà la situazione, non perdetevi la puntata di stasera su Canale 5, in onda dalle 21:30.

Beatrice, Grecia e Sergio: le nomination

Sondaggi e possibili sviluppi

“La serata di oggi al Grande Fratello promette emozioni e colpi di scena, con i concorrenti alle prese con le nomination e il televoto. Chi rischierà di più? I sondaggi indicano una situazione incerta, pronta a cambiare in qualsiasi momento. Non resta che seguire la puntata di stasera per scoprire cosa riserverà il destino ai coinquilini della Casa più famosa d’Italia.“

About The Author