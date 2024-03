Il ritorno di Michelle Hunziker a Sanremo 2025: ipotesi e indiscrezioni

Durante l’ultima puntata di Viva Rai 2!, Fiorello ha fatto riferimento a Michelle Hunziker e alla possibilità che torni in Rai come conduttrice di Sanremo 2025. Il noto showman ha elogiato la conduttrice svizzera per il suo programma su Canale 5, Michelle Impossible, e ha scherzato sul fatto che promuoverlo sulla Rai “vale triplo”. Fiorello ha rivelato che il nome di Michelle è stato suggerito da lui stesso per il Festival di Sanremo, aggiungendo ulteriori dettagli sui possibili conduttori dell’evento.

Le voci di corridoio su Michelle Hunziker a Sanremo 2025

Le voci sul possibile ritorno di Michelle Hunziker in Rai per Sanremo 2025 si sono moltiplicate, con Rosario Fiorello che conferma che la conduttrice sarebbe entusiasta di ricoprire nuovamente quel ruolo. Fiorello ha menzionato altri potenziali conduttori, tra cui Gigi D’Alessio e Alessandro Cattelan, alimentando ulteriori speculazioni sul futuro della kermesse canora italiana. Gli appassionati di Sanremo sono in attesa di conferme e sorprese per l’edizione del prossimo anno.

Le possibili sorprese per Sanremo 2025: tra grandi nomi e novità

Oltre a Michelle Hunziker, diversi nomi sono stati accostati alla conduzione di Sanremo 2025, creando un’atmosfera di attesa e curiosità tra il pubblico. Tra i nomi più gettonati troviamo Laura Pausini, Paola Cortellesi, Alessandro Cattelan e Gigi D’Alessio, mentre non mancano rumor su Paolo Bonolis, Carlo Conti e Milly Carlucci. Inoltre, sui social circolano anche ipotesi di una conduzione femminile, con proposte come Alessia Marcuzzi. L’ampia gamma di possibili conduttori lascia aperta la porta a sorprese e speculazioni fino all’annuncio ufficiale dell’organizzazione.