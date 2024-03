Il ritorno di Michelle Hunziker a Sanremo: ipotesi e rumor sul palco del 2025

La suggestione di Fiorello: Michelle Hunziker come padrona di casa di Sanremo 2025

Fiorello, ospite di Viva Rai 2!, ha innescato un mare di speculazioni sul possibile ritorno di Michelle Hunziker in Rai come conduttrice del Festival di Sanremo 2025. Durante la trasmissione, il popolare showman ha parlato della conduttrice svizzera, attualmente al timone di Michelle Impossible su Canale 5, suggerendo che potrebbe essere una scelta ideale per la prossima edizione del Festival della canzone italiana.

I dettagli di Michelle Impossible e il legame con Sanremo

Fiorello ha sottolineato il collegamento tra il nome di Michelle Hunziker e il Festival di Sanremo, rivelando che il titolo del programma Mediaset che la conduttrice attualmente conduce è stato suggerito proprio da lui. L’ironia di Fiorello è emersa quando ha proposto di promuovere il programma di Michelle sulla Rai, affermando che “vale triplo“. Inoltre, ha fatto intendere che tra i possibili conduttori del Festival di Sanremo 2025 ci potrebbe essere anche il nome della carismatica presentatrice svizzera.

Le voci di corridoio e i possibili conduttori di Sanremo 2025

Le indiscrezioni su un potenziale ritorno di Michelle Hunziker in Rai si sono diffuse rapidamente, con Rosario Fiorello che ha confermato che la conduttrice sarebbe entusiasta di ripetere l’esperienza a Sanremo. Tra i possibili conduttori dell’evento canoro più atteso dell’anno, Fiorello ha menzionato anche Gigi D’Alessio e Alessandro Cattelan, accendendo ulteriormente la curiosità dei fan. Nonostante le incertezze sulle reali intenzioni della Hunziker, il suo nome si è aggiunto a una lista di possibili conduttori che include Laura Pausini, Paola Cortellesi, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Carlo Conti e Milly Carlucci.

Le alternative a Michelle: da Lorella Cuccarini a Stefano De Martino

Oltre a Michelle, altri nomi di spicco circolano come possibili conduttori di Sanremo 2025, tra cui quelli di Lorella Cuccarini, Stefano De Martino e Marco Liorni. Dopo la sua partecipazione al Festival di quest’anno come co-conduttrice, la presenza di Lorella Cuccarini come padrona di casa di Sanremo 2025 è stata accolta con entusiasmo dai suoi numerosi seguaci. Claudio Cecchetto, intervenuto a Un giorno da pecora, ha suggerito anche i nomi di Stefano De Martino e Marco Liorni come possibili alternative. Inoltre, la richiesta di una conduzione femminile ha portato il nome di Alessia Marcuzzi ad essere considerato come opzione divertente e interessante.

In conclusione, mentre l’ipotesi del ritorno di Michelle Hunziker a Sanremo 2025 continua a far discutere, il panorama delle possibili conduzioni si arricchisce di nuovi nomi e possibilità, lasciando aperta la porta a molteplici scenari per l’evento musicale più atteso dell’anno.