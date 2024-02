Il ritorno di Navalny: il documentario vincitore dell’Oscar 2023

Il Ritorno di Navalny al Cinema Italiano

A pochi giorni dalla morte del leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, imprigionato in Siberia dal 2021, le sale italiane accolgono con entusiasmo il ritorno al cinema del documentario dedicato a lui. Diretto da Daniel Roher, il film ha vinto l’Oscar come miglior documentario nel marzo 2023, suscitando grande interesse e richieste di proiezioni speciali.

Distribuito da I Wonder Pictures e IWoderfull nel 2022, il documentario segue la travagliata storia di Navalny, avvocato, attivista e politico russo, noto per la sua opposizione al presidente Vladimir Putin. Il film racconta gli eventi a partire dall’agosto 2020, quando Navalny si ammalò durante un volo in Russia, fino alla sua lotta per la verità e la libertà, passando per il sospetto avvelenamento e il successivo ricovero in Germania.

“Quando abbiamo deciso di distribuire in Italia Navalny – spiega Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures – sapevamo di lavorare su una storia molto attuale e che per la stessa volontà del protagonista sarebbe finita come inizia, cioè con il suo omicidio. Il film è una grande opportunità per capire qualcosa di più di quanto da trent’anni sta succedendo in Russia.”

Un Documentario Premiato e Impegnativo

Il documentario di Roher non solo offre uno sguardo approfondito sulla vita e sulle sfide affrontate da Navalny, ma si distingue anche per la sua qualità cinematografica. Vincitore dell’Audience Award e del Festival Favourite Award al Sundance Film Festival 2022, il film rappresenta una testimonianza preziosa dell’impegno dell’attivista per la verità e la giustizia in un contesto politico complesso come quello russo.

“Il documentario è anche un oggetto cinematografico originalissimo, e credo che l’Oscar vinto l’anno scorso celebri adeguatamente un’opera cinematograficamente unica e importante”, sottolinea Romeo. Navalny non solo offre uno sguardo privilegiato sulla situazione politica in Russia, ma si pone anche come un’opera d’arte che merita di essere apprezzata per la sua rilevanza e la sua qualità.

Disponibilità e Proiezioni

Per coloro che desiderano vedere Navalny, il documentario è disponibile non solo nelle sale cinematografiche, ma anche in streaming su Iwonderfull Prime Video Channel e sul sito iwonderfull.it. Le proiezioni speciali e la lista delle sale che ospitano il film sono consultabili su https://iwonderpictures.it/navalny/. Un’opportunità unica per immergersi nella storia di un uomo coraggioso e nella realtà politica russa contemporanea.

About The Author