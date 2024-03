Il Ritorno di Shakira: Un Nuovo Album e Una Canzone per Piqué - Occhioche.it

Dopo un’apparizione discografica di sette anni fa con “El Dorado”, Shakira è pronta a stupire il pubblico con un nuovo album intitolato “Las Mujeres Ya No Lloran” . In un’intervista rivelatrice al Times, la cantante ha rivelato di aver composto una nuova canzone dedicata al suo ex compagno, il famoso calciatore Gerard Piqué.

Nonostante la straordinaria accoglienza ricevuta lo scorso anno per la canzone di vendetta dedicata a Piqué, “Bzrp Music Sessions, vol. 53”, Shakira sembra essere ancora immersa in sentimenti intensi. Il suo prossimo album includerà un altro brano che si rivolge al suo ex compagno.

In questa nuova canzone intitolata “Ultima”, Shakira canta: “Sicuramente con il tempo te ne pentirai / E un giorno vorrai tornare alla mia porta”. Durante l’intervista con il Times riguardo alla relazione con Piqué, la cantante ha dichiarato: “Voldemort, quello che non dovrebbe essere menzionato? Spero che sia l’ultima canzone che scriverò su questo, e su di lui“.

Shakira ha anche condiviso: “Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori. L’ho fatto ascoltare al responsabile del marketing della Sony e lui ha iniziato a piangere. Non avevo mai visto un uomo piangere nel mio studio prima d’ora”.

Durante l’intervista, Shakira ha rivelato: “Per molto tempo ho messo in pausa la mia carriera, per stare accanto a Gerard, così avrebbe potuto giocare a calcio”. Aggiungendo con sguardo intenso: “C’è stato molto sacrificio per amore”.

Concludendo con grande disinvoltura, Shakira ha affermato: “C’erano così tanti pezzi della mia vita che si sono sgretolati davanti ai miei occhi e ho dovuto ricostruirmi in un certo senso, raccogliendo le ossa dal pavimento e mettendole tutte insieme. E il collante che teneva insieme il tutto era la musica”.